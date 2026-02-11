6 حراس مرمى يتألقون وأنديتهم بعيدة عن «صدارة الدوري»

دخل ستة حراس مرمى - أنديتهم غير مُنافِسة وتحتل مراكز متأخرة في دوري المحترفين بكرة القدم - في صراع على قائمة الأكثر نجاحاً في التصدي للكرات في مباريات الدوري في الموسم الحالي، قبل انطلاق الجولة الـ16 المقررة يوم الجمعة المقبل.

وكشفت إحصاءات من سجلات رابطة دوري المحترفين، عن تصدر محمد سالم، الذي يحتل فريقه دبا المركز الـ12 في الدوري (12 نقطة)، قائمة الأكثر تصدياً للكرات بإجمالي 50 تصدياً، متفوقاً بفارق خمس تصديات عن أحمد حمدان صاحب الـ45 تصدياً، ويحتل فريقه خورفكان المركز السابع برصيد 18 نقطة.

وجاء فهد الظنحاني بإجمالي 42 تصدياً في المرتبة الثالثة مع ناديه بني ياس الذي يحتل بدوره المركز الأخير برصيد 11 نقطة، في حين جاء أمجد السيد رابعاً بإجمالي 38 تصدياً، مع العلم أن ناديه الظفرة يحتل المركز الـ10 برصيد 16 نقطة.

وواصل حراس أندية منتصف الترتيب فرض حضورهم في قائمة الأكثر تصدياً، بحلول حامي عرين نادي عجمان ثامن الترتيب (17 نقطة) الحارس علي الحوسني بالمركز الخامس (35 تصدياً)، متفوقاً بفارق بسيط عن سلطان المنذري (32 تصدياً) حارس مرمى نادي كلباء الذي يحتل فريقه المركز السابع برصيد 18 نقطة، وجاء حارس مرمى النصر أحمد شامبيه بالمرتبة السابعة بإجمالي 30 تصدياً رغم أن فريقه يحتل المركز السادس على سلم ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.

وجاءت قائمة المخضرمين في حراسة المرمى في مراكز متأخرة ضمن قائمة الـ10 الأوائل، بحلول حارس مرمى العين خالد عيسى بالمرتبة الثامنة بإجمالي 29 تصدياً، بفارق طفيف عن علي خصيف حامي عرين نادي الجزيرة الذي احتل المرتبة التاسعة بإجمالي 27 تصدياً، مع العلم أن العين يحتل المركز الثاني برتيب الدوري برصيد 37 نقطة، ويحتل الجزيرة المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

ودخل الحارس الثاني لمرمى نادي النصر عبدالله التميمي، ضمن قائمة الـ10 الأوائل، بتشاركه الرصيد ذاته من حيث التصديات مع علي خصيف البالغ 27 تصدياً.

ترتيب المراكز الـ 10 الأولى لأكثر حراس مرمى الدوري تصدياً للكرات