40 مسابقة رياضية ومجتمعية في بطولة «الظفرة الرمضانية»

أعلن نادي الظفرة انطلاق البطولة الرمضانية 2026، خلال الفترة من الأول إلى 20 رمضان، وتتضمن 40 مسابقة رياضية ومجتمعية متنوعة، تستهدف مختلف الفئات العمرية من الرجال والنساء، وتعد الكبرى من نوعها في منطقة الظفرة، في عدد المسابقات والفعاليات وحجم المشاركة وقيمة الجوائز.

وأكدت اللجنة المنظمة أن البطولة تنطلق في ست مدن رئيسة، وتتضمن العديد من المسابقات الفردية والجماعية للكبار والناشئين وكبار المواطنين من أهالي المنطقة، وتنوع المسابقات بين منافسات رياضية تلبي مختلف الاهتمامات من أبرزها كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة الريشة، والبادل، وكرة السلة، والماراثون، والسباحة، والجوجيتسو، والشطرنج، ورفع الأثقال، والكريكيت.

وأشارت إلى أن البطولة تشمل الرياضات التراثية الأصيلة، ومنها البلوت والألعاب الشعبية، إضافة إلى ماراثون لكبار المواطنين، ومسابقات مجتمعية تعزز نمط الحياة الصحية والتفاعل الأسري، وتتوزع مناطق استضافتها في كل من مدينة زايد، والمرفأ، وغياثي، والسلع، والظنة، ودلما، ونوهت بفتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة عبر الموقع الرسمي للنادي، بعد الاطلاع على الشروط المقررة لكل مسابقة ضمن المنافسات المقررة، وكل الإجراءات الأخرى.