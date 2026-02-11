علي ثاني: الشارقة بحاجة إلى لاعبين بجودة عالية

قال اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني، علي ثاني، إن فريق الشارقة، رغم الصفقات الأخيرة التي أبرمها خلال الفترة الماضية، لايزال بحاجة إلى استقطاب لاعبين مميزين وبجودة عالية، من أجل إعادة الفريق إلى منصات التتويج في الموسم المقبل، بعدما خرج خلال الموسم الحالي من دائرة المنافسة على جميع الألقاب المحلية.

وودّع المنافسة في بطولتَي كأس رئيس الدولة وكأس رابطة المحترفين، كما يوجد حالياً في المركز التاسع في دوري المحترفين برصيد 17 نقطة، وذلك بعد نهاية الجولة الـ15.

وأكد علي ثاني لـ«الإمارات اليوم» أن فرصة الشارقة لاتزال قائمة في التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، خصوصاً أنه سيواجه في الجولة الأخيرة فريق ناساف الأوزبكي متذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وأضاف: «في ظل الأخطاء السابقة التي حدثت، فإن الفريق بحاجة إلى عمل كبير، فعلى الرغم من وجود عناصر جيدة، فإن الفريق كان يفتقد الثقة والتنظيم وجوانب فنية عدة، غير أن المدرب البرتغالي الحالي، خوسيه مورايس، أعاد ترتيب وتنظيم الفريق بشكل أفضل».

وشدد علي ثاني على أن هناك بعض اللاعبين أقل مستوى من أن يمثلوا نادي الشارقة، مشيراً إلى أن الفريق الذي يمتلك إمكانات كبيرة ويحظى بدعم واسع، كان ينافس بقوة في جميع البطولات خلال المواسم السابقة.

وبشأن تعادل الشارقة 1-1 خارج أرضه أمام الدحيل القطري، أول من أمس، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، واحتفاظه بالمركز الثامن برصيد ثماني نقاط، أوضح علي ثاني أن الفريق قدّم مباراة جيدة، مؤكداً تفوق الشارقة على الأندية القطرية، بدليل فوزه أخيراً بلقب كأس السوبر الإماراتي - القطري على حساب الغرافة، إضافة إلى فوزه على الغرافة أيضاً في دوري أبطال آسيا، وكذلك تفوقه على الأهلي السعودي بطل آسيا.

وقال: «هذه النتائج تؤكد أن الشارقة يمتلك الإمكانات، لكنه بحاجة إلى تدعيم صفوفه ببعض اللاعبين المؤثرين».

وتابع: «في ظل تغيير الجهاز الفني من المدرب السابق ميلوش إلى المدرب الحالي خوسيه مورايس، إلى جانب تغيير بعض العناصر، فإن الفريق يحتاج إلى وقت حتى يظهر بالمستوى المطلوب»، وأكد علي ثاني أهمية العمل على بناء فريق قوي قادر على المنافسة في جميع البطولات، من خلال دعم الفريق بعناصر ذات جودة عالية، لاسيما في فئة اللاعبين المقيمين، مشدداً على ضرورة الاحتذاء بتجربة شباب الأهلي كونه نموذجاً ناجحاً في استقطاب لاعبين مميزين، الأمر الذي جعله حاضراً بقوة في مختلف البطولات، مع أهمية إسناد ملف التعاقدات إلى أهل الاختصاص.