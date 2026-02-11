عيد خميس: نشعر بالحسرة لعدم الفوز على الهلال

أكد لاعب فريق شباب الأهلي، عيد خميس، أن التعادل أمام الهلال السعودي، في الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، يُعد نتيجة إيجابية أمام منافس كبير، إلا أن الفريق خرج من الشوط الأول متحسراً نظراً إلى الفرص التي حصل عليها «الفرسان» ولم تُستثمر، وقد كانت كفيلة بمنح الفريق أفضلية واضحة وإنهاء المباراة لمصلحته.

وقال عيد خميس لـ«الإمارات اليوم»: «النتيجة جيدة أمام فريق بحجم الهلال، لكن بصراحة خرجنا من الشوط الأول بشيء من الحسرة لأننا كنا الأقرب للتسجيل، ورغم الغيابات التي عانى منها الفريق، كنا عند الموعد وقدمنا أداءً قوياً».

وأوضح اللاعب أن مشاركاته المتباعدة هذا الموسم لا تقلل من جاهزيته ورغبته في تقديم أفضل ما لديه، وقال: «أنا أعمل بجد في التدريبات، وتحت أمر المدرب في أي وقت، سواء لعبت أو لم ألعب، أنا دائماً مع زملائي وداعم لهم، وإذا نزلت للملعب أقدم كل ما أملك».

وأضاف: «ظهوري في مستوى جيد يعود لمساندة زملائي اللاعبين، في كل مباراة أدخل بحالة تركيز عالية، وكأن مشاركتي مؤكدة، حتى أكون جاهزاً في أي لحظة يحتاجني فيها المدرب، ولأكون عند حسن الظن دائماً».

وتحدّث عيد خميس عن المواجهة الحاسمة المقبلة أمام الأهلي السعودي في جدة، قائلاً: «مباراة صعبة بالتأكيد، فهي أمام حامل اللقب وعلى أرضه، لكنّ أداءنا أمام الهلال يعطينا ثقة كبيرة، شباب الأهلي معروف دائماً بشخصيته القوية، ونحن نلعب كل مباراة بهدف واحد فقط وهو الفوز».

وتابع بثقة كبيرة: «قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية والعودة من السعودية ببطاقة التأهل، والروح داخل الفريق عالية جداً، واللاعبون يشعرون بالمسؤولية، ولدينا الإمكانات التي تسمح لنا بمواجهة أي فريق في القارة».

واختتم: «القادم أفضل بإذن الله، سنقاتل حتى الدقيقة الأخيرة، وسنلعب من أجل التأهل وإسعاد جمهور شباب الأهلي».

وانتهت مواجهة شباب الأهلي أمام الهلال، التي أقيمت أول من أمس على استاد راشد في دبي بالتعادل السلبي، ورفع الهلال رصيده إلى 19 نقطة في صدارة مجموعة غرب آسيا، في حين وصل شباب الأهلي إلى 11 نقطة في المركز الخامس.