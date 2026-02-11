حمد المقبالي: شباب الأهلي لا يعرف الاستسلام

أكد حارس مرمى فريق شباب الأهلي، حمد المقبالي، أن فريقه يملك شخصية الأبطال التي لا تعرف الاستسلام، مشيراً إلى أن التعادل السلبي مع الهلال، في الجولة السابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة، يُعد نتيجة إيجابية في ظل الظروف الصعبة التي عاشها الفريق قبل المباراة، وعلى رأسها غياب الثنائي يوري سيزار وفيدريكو كارتابيا بسبب الإصابة، وأكد أن الفريق قدّم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم وكان قريباً من حصد النقاط الثلاث أمام فريق يُعد من أبرز المرشحين للتتويج باللقب القاري، وأوضح أن «الفرسان» سيذهبون إلى جدة في الجولة الأخيرة لمواجهة الأهلي السعودي من أجل الفوز والعودة ببطاقة التأهل.

وقال حمد المقبالي لـ«الإمارات اليوم»: «رغم الإصابات والغيابات، قدم شباب الأهلي مباراة كبيرة وخرجنا بنقطة مهمة ضد منافس قوي وبطل سابق لآسيا، كنا قادرين على التقدم بالنتيجة، وسنحت لنا فرص عدة، خاصة في الشوط الأول، لكن التوفيق لم يكن حاضراً في اللمسة الأخيرة».

وأضاف: ««الهلال دائماً من الفرق المرشحة للفوز بالبطولة، لكنّ لاعبي شباب الأهلي أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية، الجميع شاهد شخصية الفريق داخل الملعب، لم نتراجع ولم نتأثر بالضغوط، وتعاملنا مع المباراة بالشكل الصحيح».

وأشار حارس شباب الأهلي إلى أن الفريق كان قريباً من تحقيق الفوز لولا غياب الحسم، موضحاً: «كانت مباراة كبيرة بين فريقين كبيرين، وتفاصيل صغيرة هي التي حسمت النتيجة، نحن نمتلك شخصية الأبطال، ومن يحضر مباريات شباب الأهلي يجب ألا يتفاجأ من هذا الأداء، فنحن دائماً في الموعد ونحترم كل الخصوم ونلعب من أجل الفوز فقط».

وحول المواجهة المقبلة أمام الأهلي السعودي في جدة، وهي المباراة الأخيرة في دور المجموعات والحاسمة لفرص التأهل، قال المقبالي: «لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا قبل مواجهة حامل اللقب، نعم المباراة صعبة، لكن هذا لا يمنع أننا سنذهب إلى جدة من أجل الفوز والعودة ببطاقة التأهل، لا توجد ضغوطات علينا، بل لدينا دوافع كبيرة لإثبات قوتنا».

واختتم حديثه بالتأكيد على روح المجموعة داخل الفريق: «شباب الأهلي يملك شخصية لا تعرف الاستسلام، وكل لاعب يعرف دوره داخل الملعب، سنقاتل حتى آخر لحظة، ولدينا إيمان بأننا قادرون على إنهاء المهمة بنجاح والتأهل للدور الآتي».