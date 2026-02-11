منتخب السلة يستضيف دورة ودية في دبي

تستضيف دبي دورة ودية لكرة السلة، تجمع منتخبات الأردن والسعودية والإمارات، خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري، وذلك في إطار استعدادات المنتخبات الثلاثة للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وكشف مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، راشد النقبي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن منتخبَي السعودية والأردن سيقيمان معسكراً تدريبياً في دبي، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، ما دفع إلى مخاطبة الاتحاد من أجل تنظيم مباريات ودية، تم على إثرها الاتفاق على إقامة دورة مجمعة تجمع المنتخبات الثلاثة.

وأوضح النقبي أن منتخبي الأردن والسعودية يستعدان، من خلال معسكر دبي، لخوض نافذة التصفيات المؤهلة لكأس العالم، في حين يستعد المنتخب الوطني للدفاع عن ذهبية دورة الألعاب الخليجية، المقررة في مايو المقبل بالدوحة، إلى جانب الاستعداد لنافذة التصفيات الآسيوية التي تستضيفها دبي في أغسطس المقبل.

وأضاف: «تنطلق الدورة بلقاء يجمع منتخبَي الأردن والسعودية، في 22 فبراير الجاري، على أن يلتقي المنتخب الوطني نظيره الأردني في اليوم التالي، وتُختتم الدورة في 24 من الشهر ذاته، بمواجهة تجمع منتخبي الإمارات والسعودية».

وعن أهداف الدورة الودية وقائمة اللاعبين المشاركين، أوضح النقبي أن تجمّع المنتخب الوطني سيبدأ في 19 الجاري، بقائمة موسعة تضم 24 لاعباً، مشيراً إلى أن الجهاز الفني بقيادة الدكتور منير بن الحبيب، يسعى لاستثمار هذه المباريات في منح فرص أكبر للاعبين الذين لم يحصلوا على معدلات دقائق لعب مرتفعة خلال مشاركتهم الأخيرة في بطولة دبي الدولية.

وأشار إلى أن البطولة، التي أسدل الستار عن نسختها الـ35 مطلع الشهر الجاري، شهدت تحقيق المنتخب الوطني إنجازاً تاريخياً بحصوله على الميدالية الفضية.

وبيّن النقبي أن بعض لاعبي المنتخب غابوا عن مباريات حساسة في بطولة دبي الدولية بسبب الإصابة، من بينهم أحمد عبداللطيف ومحمود وسيم، مؤكداً في الوقت ذاته، الحرص خلال الدورة الودية على إشراك لاعبي الارتكاز جاسم محمد وراشد ناصر، للوقوف على مدى جاهزيتهما، بعد اقتصار مشاركتهما في بطولة «سلة دبي» على دقائق محدودة، كونهما عائدين من الإصابة.

وختم النقبي حديثه بالتأكيد على أن باب المشاركة سيكون مفتوحاً أمام بقية الأسماء المدرجة في القائمة الموسعة، للاستفادة من تجارب الاحتكاك أمام منتخبي الأردن والسعودية، لافتاً إلى أن المباريات ستقام في أوقات متأخرة، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.