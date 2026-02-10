الوصل يهدر تقدمه مرتين ويخسر أمام الزوراء في «أبطال آسيا 2»

خسر الوصل أمام الزوراء العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2 على استاد الزوراء في العاصمة العراقية بغداد، ليتأجل حسم هوية الفريق المتأهل إلى ربع النهائي عندما يلتقي الفريقان مجدداً في لقاء الإياب الثلاثاء المقبل في زعبيل.

وبدأ الوصل اللقاء بإيقاع سريع حيث فرض أفضليته مبكرًا، وأحرز ميغيل بورخا الهدف الأول إثر هجمة منظمة بدأت من خمينيز ومرّت عبر علي صالح الذي قدم تمريرة حاسمة وضعت بورخا في موقع مثالي داخل منطقة الجزاء، وسدد المهاجم الكولومبي الكرة في المرمى (5).

في المقابل كانت نقطة التحول في الدقيقة 27 حين أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب الوصل سفيان بوفتيني عقب تدخل قوي ضد لاعب الزوراء عامر جاموس.

وتألق محمد الوالي بتصديه لكرة قوية من حسن عبدالكريم (29)، بينما تلقى «الأصفر» ضربة موجعة في الدقيقة 41، بتعرض الوالي لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب، وشارك خالد السناني بديلًا له، وأحرز عامر جاموس هدف التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

أما الشوط الثاني شهد أيضاً بداية قوية من الوصل، بعدما أضاف ميغيل بورخا الهدف الثاني من كرة قوية سددها سياكا وارتدت من حارس الزوراء، وأكملها بورخا في المرمى (65)، ورد الفريق العراقي بهدف التعادل عن طريق رياسكوس الذي انفرد بالحارس خالد السناني وسدد الكرة في المرمى (68)، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثالث (76) لتنتهي المباراة بفوز الزوراء.