«مقصية قاتلة» تمنح العين انتصاراً مثيراً في «أبطال الخليج»

قاد المهاجم جوناس نافو فريق العين إلى انتصار ثمين ومثير، بعدما وقّع على هدف رائع بطريقة مقصية «سينمائية» في الدقيقة (90+1)، منح به «الزعيم» فوزًا قاتلًا على مضيفه سترة البحريني 1-صفر، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد مدينة خليفة الرياضية، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال الخليج لكرة القدم.

وظهر نافو في اللحظة الحاسمة حين هيّأ الكرة لنفسه داخل منطقة الجزاء، وأطلق مقصية مذهلة استقرت في الشباك، وسط ذهول لاعبي سترة وفرحة عارمة في صفوف العين، ليحسم اللقاء في الوقت القاتل بثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز، رفع العين رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، خلف زاخو العراقي المتصدر، فيما تجمّد رصيد سترة عند نقطتين في المركز الأخير.