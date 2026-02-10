«كامورور» و«يشانه» يتصدران قائمة المشاركين في نصف ماراثون رأس الخيمة

تنطلق السبت المقبل النسخة الـ19 من سباق نصف ماراثون رأس الخيمة، برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبدعم من هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وبمشاركة نخبة من أبرز عدائي المسافات الطويلة على الساحة الدولية.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان صحافي الإثنين أن نسخة هذا العام مجدداً على جزيرة المرجان، إلى جانب تنظيم سباقات مصاحبة لمسافات 2 كلم و5 كلم و10 كلم، بمشاركة واسعة من العدائين الهواة والمحترفين.

ويشهد سباق عام 2026 حضوراً لافتاً لنجوم الصف الأول، يتقدمهم العداء الكيني جيفري كامورور، بطل العالم ثلاث مرات في نصف الماراثون، إلى جانب الإثيوبية أبابيل يشانه، حاملة الرقم القياسي العالمي السابق للسيدات، وكلاهما من الفائزين السابقين بلقب سباق نصف ماراثون رأس الخيمة في نسختي 2013 و2020 على التوالي.

ويُعد كامورور واحداً من أبرز عدائي نصف الماراثون في تاريخ اللعبة، بعدما أحرز ثلاث ميداليات ذهبية متتالية في بطولة العالم لنصف الماراثون أعوام 2014 و2016 و2018، إضافة إلى فوزه بلقب بطولة العالم للعدو الريفي مرتين، وتحقيقه لقب ماراثون نيويورك في عامي 2017 و2019.

وكانت انطلاقة كامورور العالمية قد بدأت من رأس الخيمة عام 2013، عندما تُوّج بلقب السباق مسجلاً زمناً قدره 58:54 دقيقة، محطماً رقمه الشخصي بأكثر من 30 ثانية. وبعد ستة أعوام، حطم الرقم القياسي العالمي لنصف الماراثون بزمن 58:01 دقيقة في كوبنهاغن، ليصبح أحد أسرع العدائين في تاريخ المسافة، والأسرع بين المشاركين في نسخة هذا العام من سباق رأس الخيمة.

من جانبها، تبرز الإثيوبية أبابيل يشانه كإحدى أبرز نجمات ألعاب القوى العالمية، بعد أن سجلت في نسخة 2020 من سباق رأس الخيمة رقماً قياسياً عالمياً بلغ 64:31 دقيقة، متفوقة على نخبة من أفضل عداءات العالم، ومحسنة الرقم السابق بمقدار 20 ثانية.

وبدأت يشانه مسيرتها الدولية عام 2011 بعمر 19 عاماً، وشاركت لاحقاً في عدد من أبرز البطولات العالمية، من بينها بطولة العالم في موسكو عام 2013، ودورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016. كما تُوّجت بلقبي نصفي ماراثون إسطنبول وبوينس آيرس، واعتلت منصات التتويج في ماراثونات بوسطن وشيكاغو ونيويورك.

وعقب إنجازها القياسي في رأس الخيمة، عادت يشانه للمشاركة في السباق مرتين، حيث لم تُكمل المنافسة في نسخة عام 2022، قبل أن تحل في المركز الثاني في نسخة 2024 بزمن قدره 65:44 دقيقة.