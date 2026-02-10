10 قضاة عالميين يديرون منافسات بطولة دبي الدولية للجواد العربي

أجرت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، الأحد، قرعة اختيار الحكّام للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة، المقرر إقامتها خلال الفترة من الثالث وحتى الخامس من أبريل المقبل، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية أربعة ملايين دولار.

وجرت مراسم القرعة في قاعة العين بمركز دبي التجاري العالمي، خلال مؤتمر صحافي، بحضور مدير البطولة وعضو اللجنة العليا المنظمة قصي محمد عبيد الله، والمدير التنفيذي لبطولة دبي الدولية للجواد العربي عادل الفلاسي، ونائب الرئيس لخدمات الفعاليات في «دي إكس بي لايف» عبد الله لوتاه، ومساعد المدير في «دي إكس بي لايف» أحمد صالح العبدولي.

وأسفرت القرعة عن اختيار 10 حكّام أساسيين معتمدين من المنظمة الأوروبية لمسابقات الخيول العربية الأصيلة (إيكاهو)، وهم: تاماش رومباور (المجر)، إريك غير (فرنسا)، جوناس سالزمان وميكايلا فايدنر (ألمانيا)، روبي دن هارتوغ (هولندا)، جيانماركو أراجنو (إيطاليا)، إيرينا شتيلغر (الاتحاد الروسي)، ويلي براون (جنوب أفريقيا)، تيري هولمز، وجو بولو (الولايات المتحدة)، كما تم اختيار حكمين احتياطيين، هما: إلياس فرج (مملكة البحرين) وكلوديا داريوس (ألمانيا).

وأكد قصي محمد عبيد الله أن بطولة دبي الدولية للجواد العربي تُعد واحدة من أبرز وأهم بطولات جمال الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم، مشيراً إلى أنها تستقطب نخبة من أفضل الجياد المتأهلة من مختلف القارات، وفق نظام تأهيلي معتمد من المنظمة الأوروبية لمسابقات الخيول العربية الأصيلة (إيكاهو).

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن المشاركة في البطولة تشترط تحقيق الجياد مراكز متقدمة في بطولات معتمدة، من بينها بطولات «التايتل» وبطولات الفئة (A)، إضافة إلى بطولتي لاس فيغاس والبرازيل، أو إحراز مراكز متقدمة في البطولات الوطنية والمحلية المعتمدة وبطولات الفئتين (B) و(C) في مختلف دول العالم، فضلاً عن اشتراط الفوز بالمركز الأول في بطولة أبوظبي لجمعية الإمارات للخيول العربية.

وأضاف أن اللجنة المنظمة تتوقع مشاركة ما بين 150 و160 جواداً في النسخة الجديدة من البطولة، موضحاً أن الاشتراطات المعتمدة تهدف إلى تعزيز قوة المنافسة الفنية. وقال: «نركز في اختيار الجياد المشاركة على الجودة الفنية ومستوى المنافسة أكثر من التركيز على عدد المشاركات، وهو ما يمنح البطولة ثقلاً أكبر على الصعيد التنافسي».

وتطرق عبيد الله إلى آلية اختيار الفائزين في البطولة، موضحاً أن نظام التحكيم يعتمد على احتساب النقاط، حيث يتم تقييم الجياد بدرجات من 1 إلى 20 في عناصر النوع، والرأس، والجسم، والأطراف، مع استبعاد أعلى وأدنى درجة في كل فئة، بما يضمن أعلى معايير العدالة والشفافية. وفي حال حدوث تعادل، يتم الرجوع إلى أعلى مجموع نقاط في عنصر النوع، ثم الحركة، قبل اللجوء إلى تصويت أحد الحكّام إذا استمر التعادل.

وأشار إلى أن الجياد الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة تتأهل للمشاركة في البطولات النهائية، إذ يحصل الجواد المرشح للميدالية الذهبية على أربع نقاط، والفضية على نقطتين، والبرونزية على نقطة واحدة، على أن يتم حسم التعادل في البطولات النهائية وفق مجموع النقاط الإجمالية.