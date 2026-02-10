الوحدة يحتفظ بالمركز الرابع في «النخبة»

احتفظ الوحدة بموقعه في المركز الرابع في دوري أبطال آسيا (النخبة)، بتعادله مع الأهلي السعودي من دون أهداف، في الجولة السابعة من مباريات مرحلة الدوري، أمس، على استاد آل نهيان في أبوظبي، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 14 نقطة، وهو الرصيد نفسه الذي وصل إليه منافسه.

وشهد الشوط الأول ندية كبيرة وتبادلاً واضحاً للفرص، مع أفضلية نسبية للأهلي في الاستحواذ وصناعة الخطورة، مقابل محاولات منظمة من الوحدة للرد، والاعتماد على التحولات السريعة.

وكانت أخطر فرص الوحدة في الدقيقة 17 بتسديدة دوشان تاديتش من خارج منطقة الجزاء، لكنها علت العارضة، بينما واصل الأهلي تهديده في الدقيقة 22 عبر رياض محرز، الذي أطلق تسديدة قوية تألق حارس الوحدة زايد الحمادي في التصدي لها ببراعة.

وفي الدقيقة 31 اقترب الأهلي مجدداً من التسجيل بعد تسديدة من إيفان توني التي مرت بجوار القائم، قبل أن تتحول إلى ركلة ركنية، بينما قدّم براهيما ديارا مجهوداً فردياً لافتاً، عندما راوغ أكثر من لاعب قبل أن يسدّد كرة قوية تصدى لها حارس الأهلي إدوارد ميندي بثبات في الدقيقة 33.

أما الشوط الثاني فشهد تراجعاً في الأداء لدى الفريقين، بعدما تعدّدت الأخطاء والتمريرات غير الصحيحة، حيث لم يشكل اللاعبون في الفريقين أي خطورة على المرمى في أول 25 دقيقة من الشوط.

وفي المقابل، كاد الأهلي يحرز الهدف الأول من هجمة مرتدة وصلت إلى إيفان توني الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة، لكن الحارس زايد الحمادي تألق وتصدى للكرة (83)، وحافظ الوحدة على تماسكه في الدقائق الأخيرة، بعدما ضغط المنافس لإحراز هدف الفوز، لكن الحارس والدفاع تألقا في التصدي لكل الهجمات لتنتهي المباراة بالتعادل.