سوزا: شباب الأهلي قدّم أفضل مبارياته الآسيوية أمام الهلال

أكد مدرب شباب الأهلي، باولو سوزا، أن فريقه قدّم واحدة من أفضل مبارياته في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة هذا الموسم، على الرغم من التعادل دون أهداف مع الهلال السعودي، أمس، في الجولة السابعة، موضحاً أن لاعبيه ظهروا بمستوى عالٍ وكانوا قريبين من حصد النقاط الثلاث.

وقال سوزا في تصريحات صحافية: «إن الشوط الأول كان مثالياً بالنسبة لشباب الأهلي، وشهد صناعة عدد كبير من الفرص التي ضاعت أمام المرمى، مشيراً إلى أن ارتفاع نسق اللقاء وشدّة الالتحامات أدّيا إلى تراجع المردود في آخر 20 دقيقة من زمن المباراة، لكنه شدد على أن الفريق حافظ على توازنه وواصل الضغط حتى النهاية».

وأضاف: «فخور بلاعبي الفريق في هذه البطولة، وفزنا على بطل الدوري السعودي (الاتحاد) في ملعبه، وتعادلنا مع الهلال، وأعتقد أن شباب الأهلي قدّم ما عليه حتى الآن، وذهنياً نحن الفريق الأقوى، والهلال لم يصنع أي هجمة منظمة بمعنى الكلمة».

وأكد المدرب البرتغالي أنه غير قلق على موقف الفريق في جدول المسابقة، موضحاً أن تركيزه الأكبر ينصبّ على تطوير اللاعبين فنياً وذهنياً، وقال: «أنا لا أبحث فقط عن الفوز بالبطولة، بل أبحث عن موقف لاعبي الفريق، واللاعبون احتكّوا بفرق قوية وقدموا مستويات عالية جداً، ويتنافسون مع لاعبين ومسابقات بمستوى فني متميز».

ورفع الهلال رصيده إلى 19 نقطة في صدارة مجموعة غرب آسيا، بينما وصل شباب الأهلي إلى 11 نقطة في المركز الخامس بشكل مؤقت، بانتظار استكمال مباريات الجولة غداً.