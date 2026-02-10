بالعربي: الشارقة قادر على حسم بطاقة التأهل «القارية»

وصف لاعب الشارقة، فراس بالعربي، النقطة التي حصدها فريقه بعد التعادل مع مضيفه الدحيل القطري 1-1، أمس، على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، بأنها «إيجابية».

وقال في تصريحات صحافية: «الشارقة قادر على حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، من خلال الفوز في المباراة المقبلة أمام ناساف الأوزبكي، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة، خصوصاً أنه سيخوض اللقاء على ملعبه».

وسجل هدف الشارقة إيغور كورنادو في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، بينما أدرك الدحيل التعادل عن طريق عادل بولبينة في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، تصدى لها في البداية الحارس عادل الحوسني، قبل أن تُعاد وتُسجَّل.

وأضاف بالعربي: «دخلنا اللقاء بطموح الفوز وحصد النقاط الثلاث، وعلى الرغم من أن التعادل لم يكن النتيجة المثالية لأي من الفريقين، فإن هذه النقطة تُعدّ إيجابية بالنسبة لنا».

ورفع الشارقة، الذي احتفظ بمركزه الثامن، رصيده إلى ثماني نقاط، وهو الرصيد ذاته للدحيل الذي حافظ على مركزه السابع، ليُبقي على حظوظه قائمة في التأهل إلى الدور المقبل، إذ تبقّت له مباراة واحدة مع فريق ناساف الأوزبكي، في 16 الجاري، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة التي سيخوضها على ملعبه في الشارقة.