محراب والمنصوري يتزينان بالفضة في «الدراجات الآسيوية»

حصد منتخب الإمارات للدراجات الهوائية ميداليتين فضيتين جديدتين في سباق الفردي العام، ضمن منافسات فئة الماسترز في البطولة الآسيوية للطريق 2026، المقامة في القصيم، ليواصل حضوره القوي على خارطة المنافسة القارية.

وحقق نجم المنتخب، حميد محراب، المركز الثاني بعد أداء تنافسي كبير حتى الأمتار الأخيرة، ليصعد مجدداً إلى منصة التتويج ويضيف فضية ثمينة إلى رصيده في البطولة، كما تألقت الدراجة الإماراتية، موزة سالم المنصوري، بحصولها على المركز الثاني في سباق الفردي العام لفئة الماسترز، بعد منافسة قوية أثبتت خلالها جاهزيتها الفنية وتطور مستوى الدراجات النسائية الإماراتية.

وجاءت النتائج لتعزز مكانة الإمارات في البطولة، بعدما قدم الرياضي المخضرم، جمال بوشقر الفلاسي، أداءً لافتاً في سباق الماسترز فوق 60 عاماً، منهياً السباق في المركز الرابع وبفارق أجزاء قليلة عن الميدالية البرونزية.

وكان المنتخب الوطني قد افتتح مشاركته القارية بتحقيق ذهبية سباق ضد الساعة عبر المتألق حميد محراب، الذي اعتلى منصة التتويج بعد أداء مسيطر في فئة الماسترز، كما حققت موزة المنصوري فضية آسيا في سباق ضد الساعة للفئة نفسها.