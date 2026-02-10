سبيت خاطر: أراهن على العين في الدوري

أكّد المحلل الرياضي، سبيت خاطر، أن المنافسة على لقب دوري المحترفين هذا الموسم أصبحت محصورة إلى حد كبير بين فريقَي شباب الأهلي والعين، مشيراً إلى أن الاستقرار الفني الذي يتمتع به الفريقان، وعدم إجراء تغييرات على الجهازين الفنيين، أسهما بشكل كبير في إبقائهما ضمن دائرة المنافسة القوية على اللقب.

وقال خاطر لـ«الإمارات اليوم» إنه يراهن على قدرة العين على الاستمرار في المنافسة حتى الجولات الأخيرة من المسابقة، على الرغم من القوة الكبيرة التي يتمتع بها شباب الأهلي، مشيراً إلى أن لكل فريق إيجابيات وسلبيات تؤثر في أدائه بالدوري.

وأضاف أن «فرسان دبي» يواجه تحدياً مزدوجاً بسبب مشاركته في بطولات عدة، مثل دوري أبطال آسيا وكأس رئيس الدولة، في حين يركّز العين بصورة أكبر على الدوري، إلى جانب تأهله إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ونصف نهائي كأس رئيس الدولة، ما يعطيه أفضلية وفرصة أكبر للتركيز على المباريات المحلية.

وأضاف سبيت خاطر: «منذ بداية الدور الثاني، بدأت الصورة تتضح بشكل أكبر، وأصبح من الواضح أن الفرق التي حافظت على استقرارها الفني وتجنبت تغييرات المدربين تتمتع بفرص أفضل للمنافسة، بينما الفرق التي أجرت تغييرات أخيراً، مثل الوحدة والوصل تواجه صعوبات كبيرة في التأقلم وتحقيق الاستمرارية المطلوبة على مدار الموسم».

وأوضح أن الوضع الحالي للفرق الأخرى يفرض عليها تحديات فنية وبدنية، خصوصاً مع ضغط المباريات المتتابعة والإصابات المحتملة للاعبين، وهو ما يجعل الحفاظ على مستوى ثابت أمراً صعباً في ظل المنافسة الشرسة بين شباب الأهلي والعين.

وتابع: «شباب الأهلي يمتلك تشكيلة قوية من اللاعبين الأساسيين والبدلاء على حد سواء، وهذا يمنحه ميزة كبيرة، بينما العين يركّز على الدوري بشكل أكبر ويستفيد من خبرة طويلة في التعامل مع ضغوط المنافسة والمواعيد المضغوطة للمباريات، إذ إن الفريقين يظهران قدراً كبيراً من الانضباط التكتيكي والتنظيم في أرضية الملعب، وهو ما يجعل أي تعثر لأي منهما مؤثراً مباشرة على ترتيب الدوري».

وأردف: «المواجهة المباشرة بين العين وشباب الأهلي ستكون بمثابة المؤشر الأهم لتحديد الفارق على القمة، خصوصاً أن المباريات التالية لكل منهما قد تكون أمام فرق تحاول إثبات نفسها أمام البطلين، وبالتالي أي نقطة ضائعة قد تحدث فرقاً كبيراً في مسار المنافسة».

وأوضح سبيت خاطر أن جمهور العين يتابع الدوري بدقة ويحلل الأداء بالأرقام والمنطق، وهو جمهور واعٍ جداً يعرف أن أي نقطة مفقودة قد تؤثر في حظوظ الفريق، وتحدث عن آراء بعض مشجعي «الزعيم» بصعوبة المنافسة مع شباب الأهلي، وضرورة تركيز الفريق بعدم إهداره لأي نقطة في المباريات المقبلة، وقال: «التواصل مع الجماهير أظهر مدى وعيها ومتابعتها المستمرة، وهو ما يعكس أهمية الأداء الثابت للفريقين في الحفاظ على التفوق على المنافسين»، مضيفاً: «وجود مباريات قريبة من الدوري، سواء كانت في كأس رئيس الدولة أو كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، قد يؤثر على تركيز اللاعبين وأدائهم، لكن إدارة العين لديها القدرة على التعامل مع هذا الوضع بكفاءة، مع مراعاة الحفاظ على جودة الأداء البدني والذهني للفريق».

وأردف خاطر: «بالنسبة للفرق الأخرى مثل الوحدة والوصل، فهي تملك الإمكانات والقدرات الفنية، لكن التغيير المتكرر للمدربين أثر بشكل واضح في استقرارها ونتائجها، خصوصاً في مراكز حساسة مثل الهجوم، حيث يحتاج اللاعبون إلى التكيف بسرعة مع طريقة اللعب الجديدة».