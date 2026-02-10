الوصل يلتقي الزوراء لمحو «كابوس 2019»

يحلّ الوصل ضيفاً على الزوراء العراقي في ذهاب دور الـ16 من «دوري أبطال آسيا 2»، الساعة الثامنة مساء اليوم في بغداد، في المباراة الأولى التي يقود فيها المدرب البرتغالي، روي فيتوريا، الفريق بشكل رسمي.

ويستهدف «الإمبراطور» محو ذكريات مواجهتيه السابقتين أمام الزوراء في دوري أبطال آسيا 2019، تحت قيادة المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، حيث فاز الفريق العراقي مرتين على «الإمبراطور» في دور المجموعات، ذهاباً في بغداد بخمسة أهداف دون ردّ، وإياباً في زعبيل بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويسعى الوصل إلى تحقيق نتيجة جيدة تعزّز من حظوظه في التأهل إلى دور الثمانية، حيث يُقام لقاء الإياب 17 الجاري على استاد زعبيل.

ويأمل «الفهود» أن يحصل اللاعبون على دفعة معنوية قوية عقب التعاقد مع روي فيتوريا، الذي أصبح ثالث مدرب يقود الفريق في الموسم الحالي، بعد مواطنه لويس كاسترو، ثم السويدي مسعود ميرال.

وتأهل الوصل إلى دور الـ16 بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، وجاء ثانياً الاستقلال الإيراني برصيد ثماني نقاط، أمّا الزوراء حصل على المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط، وتصدر المجموعة النصر برصيد 18 نقطة.

يُذكر أن دور الـ16 يشهد مواجهات قوية، حيث يلتقي الاستقلال الإيراني مع الحسين الأردني في دبي، بينما يحلّ سيباهان الإيراني ضيفاً على الأهلي القطري في مواجهة مرتقبة بالعاصمة الدوحة، كما يلعب أركاداج مع النصر.