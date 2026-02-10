مهمة مصيرية للعين في «أبطال الخليج»

يخوض فريق رديف العين اختباراً مصيرياً في مشواره ببطولة دوري أبطال الخليج لكرة القدم، عندما يحل اليوم ضيفاً على سترة البحريني، في الساعة 17:00 بتوقيت الإمارات، على استاد مدينة خليفة الرياضية، بحثاً عن حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتبقى حظوظ «الزعيم» في بلوغ المربع الذهبي، خلال هذه الجولة، مرهونة بتحقيقه الفوز خارج الديار، إلى جانب تلقيه هدية من زاخو العراقي «المتصدر»، عبر تعطيل القادسية الكويتي في المواجهة الأخرى بالمجموعة.

ويحتل العين المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط جمعها من انتصارين، خلف زاخو المتصدر بـ10 نقاط، والذي ضمن تأهله رسمياً منذ الجولة الماضية، فيما يأتي القادسية ثالثاً برصيد أربع نقاط، ويقبع سترة في المركز الأخير برصيد نقطتين، ولا مجال لـ«البنفسجي» في إهدار النقاط اليوم، إذ إن الانتصار هو الخيار الأمثل لتفادي الدخول في حسابات معقدة قد تفرض نفسها في حال تعثره، خصوصاً إذا نجح القادسية في تحقيق الفوز، وفي مؤشر واضح إلى جدية المهمة، عزز العين صفوفه بصورة مفاجئة بعدد من لاعبي الفريق الأول، يتقدمهم المهاجم محمد عوض، والمدافع كوامي أوتوي، والظهير الأيمن النمساوي أديس ياسيتش.

وفي المواجهة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، يستضيف القادسية نظيره زاخو، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، على استاد محمد الحمد، في لقاء قد يكون حاسماً في تحديد هوية المتأهل الثاني إلى الدور نصف النهائي.