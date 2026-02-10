60 لاعباً يمثلون منتخب أصحاب الهمم في «دولية فزاع» لألعاب القوى

يحمل 60 لاعباً ولاعبة طموحات المنتخب الوطني لأصحاب الهمم، في النسخة الـ17 من بطولة «فزاع الدولية» لألعاب القوى (الجائزة الكبرى - دبي 2026)، التي تنطلق، اليوم، على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية رئيس مجلس دبي الرياضي، وتمتد حتى الجمعة المقبلة، وتُعد ضمن المحطات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية «لوس أنجلوس 2028»، وتشهد النسخة الـ17 مشاركة 500 لاعب ولاعبة يمثلون 56 دولة.

واختبر المنتخب جاهزيته من خلال مشاركته الأخيرة في دورة غرب آسيا البارالمبية «مسقط 2026»، حيث تصدرت ألعاب القوى قائمة إنجازات أبطالنا برصيد تسع ميداليات ذهبية، و12 فضية، و16 برونزية.

من جهته، قال مدرب منتخب ألعاب القوى لأصحاب الهمم ومدرب اللاعب محمد يوسف ممثّل منتخبنا في فئة الجري بالكراسي المتحركة، عبدالله المشراوي: «أبطالنا على قدر المسؤولية للمنافسة على منصات التتويج».