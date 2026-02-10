كلباء ينهي خدمات المدرب رازوفيتش.. ويتعاقد مع غازي فهد

أعلنت شركة نادي كلباء لكرة القدم تكليف المدرب العراقي، غازي فهد الشمري، لقيادة الفريق الأول في الموسم الحالي من دوري المحترفين، بعد الاستغناء عن المدرب الصربي، فوك رازوفيتش، بسبب تراجع الفريق من المركز الرابع إلى 11، وأكّد بيان للنادي أنه تم الاتفاق مع المدرب الصربي رازوفيتش على إنهاء التعاقد بالتراضي.

وسبق للمدرب العراقي أن درّب كلباء في منتصف موسم 2023-2024 وقاده للبقاء، فضلاً عن الوصول به إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وتحقيق نتائج إيجابية عدة، منها فوز مهم على العين 2-1 في ربع نهائي الكأس، ويُعدّ أفضل المدربين الذين تناوبوا على تدريب كلباء في دوري المحترفين رغم قصر مدة تدريبه للفريق.