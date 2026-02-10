نصف نهائي «سلة سوبر غرب آسيا» يغازل شباب الأهلي

يحلّ فريق كرة السلة في نادي شباب الأهلي، في التاسعة مساء اليوم، ضيفاً على العربي القطري، في لقاء يجمعهما في إياب الدور التكميلي المؤهل للدور نصف النهائي في دوري «سوبر غرب آسيا»، ويتطلع خلاله «فرسان السلة» إلى تكرار الفوز كما فعل ذهاباً، الثلاثاء الماضي، في دبي (107 ـ 88)، وحسم بطاقة التأهل للمربع الذهبي عن «المنطقة الخليجية».

ويعتمد شباب الأهلي في مهمته، على تألق العديد من نجومه الذين أسهموا في تسجيل انتصاره ذهاباً، أبرزهم الدولي عمر العامري، الذي سجل 21 نقطة جميعها عن طريق الرميات الثلاثية، بجانب تألق الجناح الأميركي برايون ألين الذي سجل 22 نقطة في سلة العربي، ومن خلفه الجناح الآخر في الفريق حامد عبداللطيف الذي سجل 19 نقطة وست متابعات، إضافة إلى صانع الألعاب الأميركي ديشاوندري واشنطن صاحب رصيد 17 نقطة، و12 متابعة، وثماني تمريرات حاسمة.