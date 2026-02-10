دور الـ 32 لكأس الاتحاد ينطلق اليوم

تنطلق مباريات الدور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد 2025–2026، اليوم، على أن تُستكمل غداً، وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، بمشاركة أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

وتشهد مباريات اليوم الأول مواجهة العربي مع الصقور العربية على استاد نادي العربي، وحتا مع تي إف سي على استاد حمدان بن راشد، والحمرية مع الفتح إف سي على استاد نادي الحمرية، ودبا الحصن مع جي ريدز على استاد نادي دبا الحصن، والذيد مع 365 على استاد نادي الذيد، كما يلتقي يونايتد (الدرجة الأولى) مع فرسان هيسبانيا على ملعب مدينة دبي الرياضية، وغلف يونايتد مع فورت فيرتوس (الدرجة الثانية) على ملعب سبورت 321، ومجد مع رمال الصحراء على استاد طحنون بن محمد، ونوفا ستار مع سيتي (الدرجة الثالثة) على استاد نادي مليحة، وليجنتوس إف سي مع فالكون على ملعب ذا سيفنز.

وفي اليوم الثاني، غداً، يواجه العروبة فريق الجزيرة الحمراء على استاد نادي العروبة، فيما يستضيف استاد نادي الفجيرة لقاء الفجيرة والاتحاد، ويلتقي مصفوت مع الإمارات على استاد نادي مصفوت، كما يلتقي سيتي (الدرجة الأولى) مع الاتفاق على استاد حمدان بن راشد، وفورت فيرتوس (الدرجة الثالثة) مع إي إف سي على ملعب سبورت 321، ومن المقرر أن تنطلق جميع مباريات هذا الدور الساعة 6:40 مساء، باستثناء مواجهة مودرن سبورت ويونايتد (الدرجة الثانية)، التي تقام في الساعة التاسعة مساء، على الملعب الفرعي لاستاد نادي الشارقة في الحزانة.

من جهته، أكّد النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المسابقات، عبيد سالم الشامسي، حرص اتحاد الكرة على تطوير مختلف بطولاته، مع التركيز على أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، مشيراً إلى أن بطولة كأس الاتحاد تُمثّل إضافة فنية مهمة إلى روزنامة المسابقات المحلية للموسم الحالي.