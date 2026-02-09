الشارقة يكتفي بالتعادل مع الدحيل.. ويُبقي على حظوظ التأهل الآسيوي

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الشارقة أمام مضيفه الدحيل القطري، اليوم الإثنين، على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للأندية النخبة.

وأبقى الشارقة على حظوظه قائمة في التأهل إلى الدور المقبل، إذ تبقّت له مباراة واحدة أمام فريق ناساف الأوزبكي يوم 16 الجاري، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة، والتي سيخوضها على ملعبه في الشارقة.

ورفع الشارقة، الذي احتفظ بمركزه الثامن، رصيده إلى 8 نقاط، وهو الرصيد ذاته للدحيل، الذي حافظ بدوره على مركزه السابع.

وأهدر الشارقة فوزا ثمينا كان قريبا من تحقيقه، بعدما تقدم بالهدف الأول قبل أن يدرك الدحيل التعادل في الدقائق الاخيرة من المباراة.

وشهدت المواجهة الظهور الأول لثلاثي الشارقة البرازيلي: ماتيوس سالدانا، ورافائيل بيريرا، ولياندرينيو، مع الفريق في البطولة الآسيوية، بعد أن تعاقد معهم النادي مؤخراً.

وأنهى الشارقة الشوط الأول متقدماً بهدف دون مقابل، سجله إيغور كورنادو في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، احتُسبت لمصلحة اللاعب لوان بيريرا بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء، فيما أدرك الدحيل التعادل عن طريق عادل بولبينة في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، تصدى لها في البداية الحارس عادل الحوسني، قبل أن تُعاد وتُسجَّل.

وشهدت مجريات الشوط الأول ندية واضحة بين الفريقين، وكاد الدحيل أن يتقدم بهدف مبكر في الدقائق الأولى، عندما أهدر لاعبه بوباكاري سوماري فرصة محققة في الدقيقة 11، بعدما اصطدمت تسديدته بالقائم.

وبدأ الشارقة الشوط الأول بشكل أفضل، ونجح في ترجمة أفضليته بتسجيل هدف التقدم، فيما حاول مع انطلاق الشوط الثاني إضافة الهدف الثاني وحسم اللقاء، معتمدًا على التحولات السريعة، في حين سعى الدحيل للعودة إلى أجواء المباراة وتعديل النتيجة، مهددًا مرمى الحارس عادل الحوسني بأكثر من تسديدة.