شباب الأهلي والهلال.. قمة "آسيوية" بلا أهداف

انتهت مواجهة شباب الأهلي أمام الهلال بالتعادل السلبي ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا النخبة، اليوم الإثنين، في مباراة خرجت دون أهداف رغم وفرة الفرص، خصوصا من جانب "فرسان دبي" في الشوط الأول.

ورفع الهلال رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة، بينما وصل شباب الأهلي إلى 11 نقطة في المركز الخامس بشكل مؤقت، بانتظار استكمال مباريات الجولة غدًا.

وشهد الشوط الأول أفضلية واضحة لشباب الأهلي الذي صنع أكثر من فرصة خطرة، وكان نجم شباب الأهلي بالا الأكثر تأثيراً في المباراة، نجم الشوط الأول بأدائه القوي وتحركاته التي أربكت دفاع الهلال، لكنه لم يجد المساندة الكافية لترجمة الفرص إلى هدف التقدم.

وفي الشوط الثاني تغيّر نسق اللقاء، إذ تراجع شباب الأهلي إلى مناطقه بشكل غير مبرر، ما منح الهلال أفضلية في الاستحواذ وبناء الهجمات، لكنه بدوره لم ينجح في الوصول إلى المرمى، في ظل تنظيم دفاعي جيد من «فرسان دبي» وانضباط في التغطية.

وانتهت المباراة بتعادل سلبي قد لا يعكس أفضلية شباب الأهلي في بدايتها، لكنه يبقي الفريق في دائرة المنافسة على بطاقة التأهل قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات