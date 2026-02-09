الأميركي ريد يعتلي صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» للغولف

اعتلى الأميركي باتريك ريد صدارة تصنيف «السباق إلى دبي» ضمن منافسات جولة "دي بي ورلد" للغولف، الصادر اليوم الاثنين، وذلك عقب فوزه بلقب بطولة قطر ماسترز التي اختتمت أمس الأحد في نادي الدوحة للغولف، ليحقق لقبه الثاني خلال ثلاثة أسابيع فقط في موسم 2026، بعدما سبق له التتويج بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في يناير الماضي على ملعب نادي الإمارات للجولف.

وأنهى ريد المنافسات برصيد 16 ضربة تحت المعدل، متفوقا بفارق ضربتين على الاسكتلندي كالوم هيل، الذي سجل 14 ضربة تحت المعدل، ليكسب اللاعب الأميركي 585 نقطة، ويرفع رصيده الإجمالي في صدارة تصنيف «السباق إلى دبي» إلى 2259 نقطة.

ويُلفت تألق ريد الانتباه، إذ إلى جانب فوزه بلقبي دبي والدوحة، حل وصيفًا في بطولة بابكو إنرجيز البحرين الأسبوع الماضي في المنامة، مقدمًا أداءً متسقًا وقويًا للغاية، في سعيه لأن يصبح أول أميركي يتوج بلقب بطل موسم جولة دي بي ورلد منذ اعتماد مسمى «السباق إلى دبي» عام 2009.

وقال ريد عقب التتويج ورفع الكأس المصممة على شكل لؤلؤة: «هذه السلسلة القصيرة التي حققتها، فوزان ومركز ثانٍ، رائعة. لم أكن أطلب أكثر مما حققته. إنه أمر مميز، خاصة أن أحضر إلى هذه المنطقة وأحقق فوزين مبكرين في الموسم، وأتطلع إلى المزيد في المستقبل».

ويُعد هذا اللقب الخامس في مسيرة ريد ضمن جولة دي بي ورلد منذ احترافه لعبة الجولف عام 2011، ليصبح تهديدًا حقيقيًا لكسر سلسلة تتويج الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي بلقب «السباق إلى دبي»، إذ حصد الأخير لقبه الرابع على التوالي كبطل للموسم في عام 2025، والسابع إجمالًا في مسيرته.

وتُعد بطولة قطر ماسترز رابع بطولات «السلسلة الدولية»، التي تضم سبع بطولات تُقام في خمس دول مختلفة عبر قارتين، حيث انطلقت في دولة الإمارات، وتتواصل بإقامة بطولات في كينيا وجنوب أفريقيا.

وبحسب روزنامة الموسم الجديد لـ«السباق إلى دبي»، تُقام 42 بطولة على الأقل في 25 دولة حول العالم، على أن تُقام التصفيات الختامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يتأهل أفضل 70 لاعبًا إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ثم أفضل 50 لاعبًا إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.