الأردن تتصدر حصيلة الميداليات في افتتاح منافسات ألعاب القوى بـ"عربية السيدات"

شهد اليوم الأول من منافسات ألعاب القوى في النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 المقامة حالياً في إمارة الشارقة منافسات قوية ومستويات فنية لافتة مع انطلاق "أم الألعاب".

أقيمت منافسات اليوم الأول، أمس الأحد، وسط حضور رسمي وفني من قيادات اللعبة محلياً وعربياً وخليجياً في نادي الثقة للمعاقين وشملت سباقات: المشي 5000 متر و400 متر عدو و3000 متر موانع و100 متر عدو والوثب الثلاثي فيما أقيم نهائي منافسات إطاحة المطرقة في مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة وتستكمل باقي منافسات ألعاب القوى اليوم وغداً.

وتصدرت الأردن جدول الميداليات في ختام اليوم الأول بعدما حصدت ميداليتين ذهبيتين في سباقي 400 متر والمشي 5000 متر وتلاها الإمارات والعراق إذ حصد كل منهما أربع ميداليات ملوّنة وجاءت حصيلة الإمارات بذهبية رمي المطرقة وفضيتين في سباقي 400 متر و3000 متر موانع إلى جانب برونزية سباق 100 متر فيما حققت العراق ذهبية سباق 3000 متر موانع وفضية المشي 5000 متر إضافة إلى برونزيتين في الوثب الثلاثي وسباق 400 متر.

وحصدت الكويت ثلاث ميداليات بواقع ذهبية الوثب الثلاثي وفضية وبرونزية في رمي المطرقة كما أنهت مصر اليوم الأول بميداليتين أحدهما ذهبية سباق 100 متر وفضية في الوثب الثلاثي وأحرزت السعودية برونزية سباق 3000 متر موانع وفضية 100 متر.

وجاء سباق 100 متر عدو حافلاً بالإثارة حيث توّجت المصرية شذى حسام أحمد من نادي الموهوبين والبطل الأولمبي بالميدالية الذهبية بزمن 12.21 ثانية تلتها لجين إبراهيم الحميد بالميدالية الفضية بزمن 12.34 ثانية فيما حلت الإماراتية فاطمة علي البلوشي من نادي الشارقة الرياضي للمرأة في المركز الثالث بزمن 12.62 ثانية.

وفي سباق 400 متر عدو منحت العداءة ولاء محمد القواسمي نادي القادسية الأردني الميدالية الذهبية بزمن 58.13 ثانية تلتها مهرة عبد الرحيم نقيليا من نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالميدالية الفضية بزمن 59.30 ثانية فيما جاءت العراقية براء ممدوح محمود من نادي الفتاة الرياضي "نينوى" ثالثة بزمن 59.75 ثانية.

أما سباق 3000 متر موانع فشهد تفوقاً عراقياً عبر نرجس حسين عبود من نادي الفتاة الرياضي نينوى التي أحرزت الذهبية بزمن 11:55.68 دقيقة تلتها الإماراتية علياء خالد المهيري من نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالميدالية الفضية بزمن 12:29.55 دقيقة فيما ذهبت البرونزية إلى السعودية زينب صالح آل عمير بزمن 15:43.89 دقيقة.

وفي مسابقة رمي المطرقة أحرزت الإماراتية سلمى هيثم المري من نادي أبوظبي لألعاب القوى الميدالية الذهبية برمية بلغت 49.45 مترا بينما نالت الكويتيتان فجر خالد علام ودلال المازمي من نادي سلوى الصباح الميداليتين الفضية والبرونزية بمسافتي 43.19 متر و34.29 متر على التوالي.

وشهد سباق المشي 5000 متر تفوقاً أردنياً حيث فازت جوان عبد الحميد القريني من نادي القادسية بالميدالية الذهبية بزمن 30:43.86 دقيقة فيما حصدت العراقية عذراء فيصل جاسم من نادي الفتاة الرياضي نينوى الميدالية الفضية بزمن 33:15.10 دقيقة.

وفي منافسات الوثب الثلاثي أحرزت الكويتية عائشة وليد لخضر الميدالية الذهبية بقفزة بلغت 11.55 متر متفوقة على المصرية مريم محمود مصطفى التي نالت الفضية بقفزة 10.96 متراً فيما ذهبت البرونزية للعراقية جاوان بهاء الدين حسن من نادي الفتاة الرياضي نينوى بقفزة 10.84 متر.

وأكدت نتائج اليوم الأول ارتفاع المستوى الفني للمنافسات واتساع رقعة المنافسة بين الأندية العربية في مؤشر واضح إلى أن منافسات ألعاب القوى في "عربية السيدات" تتجه نحو ختام حافل بالإثارة والتحدي.