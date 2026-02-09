الوحدة يحتفظ بالمركز الرابع في دوري أبطال آسيا للنخبة

احتفظ الوحدة بموقعه في المركز الرابع في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تعادل مع الأهلي السعودي من دون أهداف، اليوم الإثنين، في الجولة السابعة من مباريات مرحلة الدوري، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل نهيان في أبوظبي ليرفع "العنابي" رصيده إلى 14 نقطة، وهو الرصيد نفسه الذي وصل إليه منافسه.

وشهد الشوط الأول ندية كبيرة وتبادلًا واضحًا للفرص، مع أفضلية نسبية للأهلي في الاستحواذ وصناعة الخطورة، مقابل محاولات منظمة من الوحدة للرد والاعتماد على التحولات السريعة.

وجاءت أولى ملامح الخطورة عبر أهلي جدة بعدما لعب رياض محرز كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى الإيفواري فرانك كيسيه الذي لعبها خطرة ومرت من أمام المرمى (8).

ورد الوحدة في الدقيقة 17 بمحاولة قوية، حين سدد دوشان تاديتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن علت العارضة، بينما في الدقيقة 22، واصل الأهلي تهديده عبر رياض محرز، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن حارس الوحدة زايد الحمادي تألق وتصدى للكرة ببراعة، محافظًا على توازن فريقه في واحدة من أخطر فرص الشوط.

وعند الدقيقة 31، اقترب الأهلي مجددًا من التسجيل بعد تسديدة من إيفان توني مرت بجوار القائم، قبل أن تتحول إلى ركلة ركنية، بينما قدم براهيما ديارا مجهودًا فرديًا لافتًا، عندما راوغ أكثر من لاعب قبل أن يسدد كرة قوية، تصدى لها حارس الأهلي إدوارد ميندي بثبات في الدقيقة 33.

أما الشوط الثاني شهد تراجعاً في الأداء من الفريقين، بعدما تعددت الأخطاء والتمريرات غير الصحيحة، حيث لم يشكل اللاعبون في الفريقين أي خطورة على المرمى في أول 25 دقيقة من الشوط.

في المقابل كاد الأهلي أن يحرز الهدف الأول من هجمة مرتدة وصلت إلى إيفان توني الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة، ولكن الحارس زايد الحمادي تألق وتصدى للكرة (83)، وحافظ الوحدة على تماسكه في الدقائق الأخيرة، بعدما ضغط المنافس لإحراز هدف الفوز، ولكن الحارس والدفاع تألقا في التصدي لكافة الهجمات لتنتهي المباراة بالتعادل.