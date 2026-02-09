كلباء يقيل المدرب الصربي رازوفيتش.. ويتعاقد مع العراقي غازي فهد

أعلنت شركة نادي كلباء لكرة القدم تكليف المدرب العراقي غازي فهد الشمري بقيادة الفريق الأول لـ«النمور» في الموسم الحالي من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد الاستغناء عن المدرب الصربي فوك رازوفيتش، بسبب تواضع النتائج والأداء، وتراجع الفريق من المركز الرابع الذي تواجد فيه بنهاية الجولة السابعة إلى المركز الـ11 في الجولة الماضية.

وأكدت الشركة في بيان صحافي أنه تم الاتفاق مع المدرب الصربي رازوفيتش على إنهاء التعاقد بالتراضي.

وسبق للمدرب العراقي غازي فهد أن درّب فريق كلباء في منتصف موسم 2023-2024، وقاده إلى البقاء في دوري المحترفين، فضلًا عن الوصول إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وتحقيق عدد من النتائج الإيجابية بعد توليه المهمة، من بينها الفوز المهم على العين بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي من البطولة.

ويُعد غازي فهد من أفضل المدربين الذين تناوبوا على تدريب فريق كلباء في دوري المحترفين، رغم قصر فترة إشرافه على الفريق، كما درّب فريق رديف العين لسنوات عدة، ومثّل منتخب العراق لاعبا خلال مسيرته الكروية.