ثالث صفقة قادمة من العين.. بني ياس يتعاقد مع يحيى نادر

أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم التعاقد مع لاعب فريق العين والمنتخب الوطني يحيى نادر، من دون الكشف عن طبيعة الصفقة، سواء كانت انتقالا نهائيا أو على سبيل الإعارة، ليصبح ثالث لاعب ينتقل بين الناديين خلال الفترة الحالية، بعد انضمام نسيم الشاذلي وسالمون سوسو إلى صفوف «السماوي» على سبيل الإعارة.

وذكر نادي بني ياس في بيان نشره عبر تطبيق «إكس» أن الصفقة تأتي ضمن خطط النادي الرامية إلى تدعيم الفريق خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن التوقيع جرى بحضور المدير التنفيذي لشركة كرة القدم، صقر المسكري.

وأعرب مسؤولو نادي بني ياس عن سعادتهم بإتمام الصفقة، مؤكدين أن انضمام يحيى نادر يمثل إضافة مهمة للفريق، لما يمتلكه من خبرة كبيرة في دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب مشاركاته الدولية مع المنتخب الوطني، وخبرته القارية مع نادي العين في البطولات الآسيوية.

وكانت شركة نادي الوصل قد تقدمت في وقت سابق بطلب رسمي لاستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم، إلا أن إدارة نادي العين فضّلت انتقاله لاحقًا إلى صفوف بني ياس.

يُذكر أن نادي بني ياس، الذي يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 11 نقطة، كان قد تعاقد مؤخرًا مع مهاجم شباب الأهلي مؤنس دبور على سبيل الإعارة، في إطار مساعيه لمعالجة العقم الهجومي والابتعاد عن دائرة الخطر.