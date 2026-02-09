فريق شرطة دبي يظفر بـ «عرقوب السديرة» للمحترفين في بطولة السلم للدراجات

تحت رعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اختتم سباق «عرقوب السديرة» فعاليات النسخة الـ10 ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية، الذي أقيم بنجاح كبير، أمس، ونظمه المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي.

وتُوِّج جينز ريندر من فريق شرطة دبي بطلاً لفئة الرجال المحترفين، وهلال الحربي من فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي بطلاً لفئة الرجال الهواة، وبترا زسانكو من فريق شرطة دبي بطلة لفئة السيدات المحترفات، وإينيس كراسكو المشاركة بشكل فردي بطلة لفئة السيدات الهواة.

ويعد سباق عرقوب السديرة الأول والأكبر من نوعه، حيث امتد من منطقة السمحة في أبوظبي وصولاً إلى سيح السلم في دبي لمسافة 100 كلم، وشهد مشاركة ضخمة من قبل 367 درّاجاً من الجنسين من 48 جنسية مختلفة، و33 فريقاً.

وتوزعت أرقام المشاركين بواقع 46 مشاركاً من 35 جنسية وستة فرق في فئة الرجال المحترفين، و256 مشاركاً من 18 جنسية و19 فريقاً في فئة الرجال الهواة، و20 مشاركة من 16 جنسية وثلاثة فِرَق في فئة السيدات المحترفات، و45 مشاركة من 14 جنسية وخمسة فرق في فئة السيدات الهواة.

وجاء الترتيب في بقية المراكز الأولى في كل فئة بحصول ياسين حمزة وجوليان فيرموتي من فريق شرطة دبي على المركزين الثاني والثالث في فئة المحترفين، وسليمان منوال من فريق ياسي في المركز الثاني، ومحمد فرج من فريق أيرويك بن حاضر في المركز الثالث في فئة الهواة الرجال، وإلينا إبرامين من فريق شرطة دبي على المركز الثاني، وداريا فومينا المشاركة بشكل فردي على المركز الثالث في فئة السيدات المحترفات، وحبيبة عليوة من فريق أيرويك على المركز الثاني، وزهرة حسين المشاركة بشكل فردي على المركز الثالث في فئة الهواة السيدات.

وعلى صعيد نتائج الفرق احتل فريق شرطة دبي المركز الأول في فئة الرجال المحترفين، يليه فريق الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في المركز الثاني، وفريق نادي أبوظبي للدراجات الهوائية في المركز الثالث، وجاء فريق أيرويك بن حاضر في المركز الأول في فئة الرجال الهواة، يليه فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي في المركز الثاني، وفريق وزارة الدفاع في المركز الثالث، ونال فريق شرطة دبي المركز الأول في فئة السيدات المحترفات، يليه فريق إقامة دبي في المركز الثاني، وفريق شرطة دبي إسعاد في المركز الثالث، في حين احتل فريق أيرويك المركز الأول في فئة السيدات الهواة.

ونظراً للإقبال الكبير على المشاركة، قامت اللجنة العليا المنظمة برفع قيمة الجوائز المالية من 700 ألف درهم، إلى 800 ألف درهم، حيث تم توزيع الجوائز على أصحاب المراكز الأولى في الفئات الأربع.

وشهد المنافسات المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة المنظمة العليا، عمير بن جمعة الفلاسي، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، والرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك.

وتقدم عمير بن جمعة الفلاسي بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث كانت رعاية وتوجيهات سموه السديدة وراء نجاح الموسم العاشر لبطولة السلم للدراجات الهوائية، وتحديداً من خلال اهتمام سموه ومتابعته المستمرة بحضوره شخصياً إلى السباقات، ما كان له بالغ الأثر في تعزيز تحفيز المجتمع على تبني الرياضة أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.

وأكد أن نجاح هذا السباق يشكل مسك ختام الموسم الـ10 لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي شهدت إقامة سباقات شاملة لجميع فئات منافسات الدراجات الهوائية، تأكيداً على مكانة البطولة التي أصبحت الأكبر من نوعها على مستوى العالم على صعيد منافسات الهواة والمحترفين، حيث شهدت هذه النسخة أيضاً إقامة سباق «الأمن والأمان» المخصص للدرّاجين الإماراتيين بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وسباق «ديوان سمو حاكم دبي» الذي انطلق للعام الثاني على التوالي من عند ديوان سمو حاكم دبي، وصولاً إلى محمية المرموم بمشاركة ألمع الدراجين المحترفين، وسباق السيدات الذي أقيم في محمية المرموم بمشاركة عالمية، كما أقيم السباق الصحراوي للسيدات، والسباق الصحراوي العام للرجال المحترفين والهواة والسيدات.

وتميز الحدث بمشاركة قافلة الهجن من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، حيث زينت القافلة التي يقودها مشاركون من مختلف الجنسيات المسار الخاص بالسباق في منطقة سيح السلم بدبي.

يذكر أن السباق أقيم بالتعاون مع جهات أبرزها وزارة الداخلية، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس دبي الرياضي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وقناة أبوظبي الرياضية، بالإضافة إلى بقية الشركاء الاستراتيجيين: بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وقناة دبي الرياضية، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية (الحكم العام)، ودبي فيلم.

زسانكو «بطلة المحترفات».. والحربي وكراسكو يكسبان سباقَي «الهواة» للرجال والسيدات.

عمير بن جمعة الفلاسي:



• «البطولة» أصبحت الأكبر من نوعها على مستوى العالم على صعيد منافسات الهواة والمحترفين.