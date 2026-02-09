ماسة عدنان تحتفظ بلقب كأس رئيس الدولة للقدرة في الوثبة

احتفظت الفارسة السورية، ماسة عدنان، بلقب كأس رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً، عقب فوزها بلقب النسخة الـ27، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 143 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية.

وفازت ماسة عدنان بالمركز الأول على صهوة الجواد «إلسي ساشمو»، حامل لقب النسخة الماضية المملوك لإسطبلات الوثبة، إذ جاءت في المركز الـ15 في المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، وتقدّمت إلى المركز الـ13 في المرحلة الثانية لمسافة 28 كيلومتراً، بينما تراجعت إلى المركز الـ14 في المرحلة الثالثة لمسافة 28 كيلومتراً، وجاءت في المركز التاسع في المرحلة الرابعة لمسافة 24 كيلومتراً، وواصلت تقدّمها بمجيئها في المركز الرابع في المرحلة الخامسة لمسافة 20 كيلومتراً، قبل أن تقفز إلى الصدارة في المرحلة السادسة لمسافة 20 كيلومتراً، وتُنهي السباق في المركز الأول بزمن قدره 6:02:37 ساعات.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة الإماراتية مريم علي كريم على صهوة الفرس «هانتيوتشا لارزاك»، المملوكة لإسطبلات الريف عجبان، إذ احتلت المركز الـ32 في المرحلة الأولى، وتقدّمت إلى المركز الـ18 في المرحلة الثانية، ثم إلى المركز الـ17 في المرحلة الثالثة، وصعدت إلى المركز الـ11 في المرحلة الرابعة، ثم المركز السادس في المرحلة الخامسة، وأنهت السباق في المركز الثاني بتسجيلها زمناً قدره 6:02:44 ساعات في المرحلة السادسة.

وحصلت على المركز الثالث الفارسة المغربية كوثر زيتوني، على صهوة الفرس «أيان»، المملوكة لإسطبلات الوثبة، إذ جاءت في المركز الـ21 في المرحلة الأولى، وتقدّمت إلى المركز الثامن في المرحلة الثانية، وحافظت على المركز نفسه في المرحلة الثالثة، وتقدّمت إلى المركز الثالث في المرحلة الرابعة، وقفزت إلى المركز الأول في المركز الخامس، قبل أن تُنهي السباق في المركز الثالث في زمن قدره 6:02:45 ساعات.