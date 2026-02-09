الإيراني سرشوق رابع صفقات الشارقة «الشتوية»

أعلن نادي الشارقة تعاقده مع اللاعب الإيراني، أرشيا سرشوق، للانضمام إلى صفوف الفريق ضمن «فئة المقيمين»، ليكون رابع صفقات «الملك» خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعدما تعاقد أخيراً مع البرازيلي ماتيوس سالدانا، ومواطنيه رافائيل بيريرا ولياندرينهو، في إطار خطط النادي لتعزيز صفوفه بعناصر جديدة.

وقال نادي الشارقة، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «رحّبوا معنا بلاعبنا الجديد أرشيا سرشوق الذي ينضم إلى صفوف الشارقة. مرحباً بك في قلعة الملك، ونتمنى لك التوفيق بقميص الشارقة».