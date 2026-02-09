8 أندية تغيّر مراكزها.. وشباب الأهلي والعين ثابتان في القمة

أحدثت الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم حراكاً واسعاً في جدول الترتيب، بعدما تغيّرت مراكز ثمانية أندية في منطقتي الوسط والقاع (خورفكان، وعجمان، والشارقة، والظفرة، وكلباء، ودبا، والبطائح، وبني ياس)، في وقت حافظت القمة على استقرارها بثبات شباب الأهلي «المتصدر» ووصيفه العين، اللذين واصلا تحقيق انتصارات مهمة على حساب الشارقة والجزيرة توالياً، ليبقى الصراع بينهما مشتعلاً على اللقب.

وفي المقابل، سقط الوحدة في فخ التعادل، ما أبعده نسبياً عن سباق المنافسة على اللقب، في حين تضاعفت معاناة بني ياس بتراجعه إلى المركز الأخير.

وشهدت الجولة سبعة مشاهد لافتة ترصدها «الإمارات اليوم».

استعراض قوة

واصل شباب الأهلي والعين استعراض قوتهما في سباق اللقب، بتخطيهما عقبتين صعبتين أمام الشارقة والجزيرة، وبينما لا يفصل بين الفريقين سوى نقطة واحدة، يزداد الصراع بينهما حدة مع كل جولة، إذ إنه في حال واصل الطرفان نغمة الانتصارات، فإن مواجهتهما المرتقبة في الجولة الـ22 ستتحول إلى قمة نارية تعيد لمواجهات «فرسان دبي» و«الزعيم» بريقها وإثارتها المعهودة.

أوقات صعبة

عادت الأوقات العصيبة لتخيّم على الشارقة، بعدما تلقى خسارة قاسية على أرضه أمام شباب الأهلي بنتيجة 1-4، وكان «الملك» بأمسّ الحاجة إلى الفوز للابتعاد عن دائرة الخطر، إلا أن الخسارة الثامنة هذا الموسم عمّقت جراح الفريق، الذي بات مطالباً بردة فعل قوية في الجولة المقبلة.

الغيابات تستنزف الوحدة

دفع الوحدة ثمن الغيابات المتكررة في صفوفه، حيث قيّدت خيارات مدربه السلوفيني داركو ميلانيتش، وأثّرت في توازن الفريق، لاسيما في فترات الحسم، وافتقد «العنابي» في مواجهة الجولة الحالية أمام البطائح خدمات سبعة لاعبين دفعة واحدة، علماً بأن آخر مباراة خاضها الفريق مكتمل الصفوف تعود إلى الجولة الثامنة أمام دبا في 21 نوفمبر 2025.

تركيز الظفرة

بات فريق الظفرة لغزاً محيّراً، بعدما أصبح أكثر الفرق استقبالاً للأهداف في الدقائق الـ10 الأولى نتيجة فقدان التركيز، وهو ما تكرر في خمس مباريات، كان آخرها الخسارة أمام خورفكان 2-3. ولم ينجح الفريق في قلب تأخره في تلك المباريات سوى مرة واحدة فقط، كانت أمام البطائح.

سيطرة واستحواذ سلبيان

رغم تصدر الوصل قائمة أكثر الفرق تمريراً بـ7157 تمريرة، وامتلاكه معدل استحواذ بلغ 60.8%، فإن هذه الأرقام لم تنعكس إيجاباً على النتائج، إذ يعاني الفريق تذبذباً واضحاً في الأداء، علماً بأنه ذاق في آخر ثلاث مواجهات جميع سيناريوهات كرة القدم من فوز وخسارة وتعادل.

القاع يضغط الوسط

شهدت الجولة تغيّراً لافتاً في مراكز الفرق من السابع حتى الأخير، عقب انتصارات خورفكان وعجمان ودبا، مقابل خسارتي الشارقة وكلباء، ورغم تراجع بني ياس إلى المركز الأخير برصيد 11 نقطة، فإن حظوظه في البقاء لاتزال قائمة، إذ لا يفصله عن المركز السادس، الذي يحتله النصر، سوى تسع نقاط، وللمقارنة، كان فريق العروبة، الذي هبط الموسم الماضي، يملك بعد 15 جولة ثلاث نقاط فقط، وبفارق 21 نقطة كاملة عن الجزيرة آنذاك.

تأثير كرزنار

واصل خورفكان نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه الكرواتي، دامير كرزنار، بعدما قاده لتحقيق انتصاره الثاني توالياً منذ توليه المهمة الفنية، ونجح كرزنار في إعادة التوازن للفريق، مستفيداً من خبرته السابقة في الكرة الإماراتية حين عمل مساعداً لزوران ماميتش في العين، وظهر خورفكان في مباراتي الوصل والظفرة بصورة مغايرة، اتسمت بالجرأة الهجومية والانضباط التكتيكي، ما انعكس إيجاباً على الأداء والنتائج.