شباب الأهلي والهلال.. «قمة آسيوية» واعدة فنياً

يستضيف شباب الأهلي نظيره الهلال السعودي، في الساعة الثامنة مساء اليوم، على استاد راشد، في مواجهة واعدة فنياً ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا النخبة.

ويحمل اللقاء أهمية كبيرة لـ«فرسان دبي» في سباق التأهل، فيما يعد الهلال أول الأندية المتأهلة رسمياً إلى دور الـ16 من البطولة.

ويتصدر الهلال ترتيب مجموعة غرب آسيا برصيد 18 نقطة من ست مباريات، محققاً العلامة الكاملة، ليضمن العبور إلى الدور المقبل دون انتظار بقية النتائج، ويأتي خلفه كل من تراكتور الإيراني برصيد 14 نقطة، والأهلي السعودي برصيد 13 نقطة، ثم الوحدة بالرصيد نفسه، بينما يحتل شباب الأهلي المركز الخامس برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل وخسارتين، وتنتظر شباب الأهلي مهمة شاقة، إذ يخوض مباراة الهلال في دبي ثم الأهلي في جدة، في محاولة لإنهاء منافسات الدور الأول في مراكز متقدمة حتى لا يصطدم بفريق قوي في الدور المقبل.

وعلى المستوى المحلي، يعكس الفريقان استقراراً فنياً كبيراً هذا الموسم، إذ يتصدر شباب الأهلي دوري المحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يواصل الهلال هيمنته على الدوري السعودي برصيد 50 نقطة دون أي خسارة بعد 20 مباراة، ما يعزز من قيمة المواجهة فنياً قبل ختام دور المجموعات.

وسيفتقد الهلال خدمات الوافد الجديد الفرنسي كريم بنزيما، الذي لن يكون مؤهلاً للظهور في دور المجموعات، بسبب مشاركته السابقة هذا الموسم مع الاتحاد في البطولة، ليبدأ ظهوره مع ناديه الجديد في دور الـ16 فقط.

في المقابل، يستعيد شباب الأهلي أحد أهم لاعبيه، المهاجم الإيراني سردار أزمون، الذي لعب لمدة 45 دقيقة الجمعة الماضية أمام الشارقة في دوري تحت 23 سنة، ضمن خطة رفع جاهزيته بعد غياب طويل بداعي الإصابة، منذ أكتوبر الماضي.