66 ميدالية حصيلة المشاركة الإماراتية في «بارالمبية غرب آسيا»

اختتم المنتخب الوطني لأصحاب الهمم مشاركته في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة «مسقط 2026»، بعدما حلّ في المركز الثالث على جدول الترتيب العام، برصيد 66 ميدالية، (18 ذهبية، و22 فضية، و26 برونزية).

وجاء منتخب العراق في صدارة الترتيب العام برصيد 92 ميدالية، ثم السعودية في المركز الثاني برصيد 80 ميدالية، فيما أكدت الإمارات حضورها القوي بين نخبة منتخبات غرب آسيا، من خلال أداء متميز عبر مختلف الألعاب، عكس تطور رياضة أصحاب الهمم في الدولة، ومستوى الإعداد الفني والبدني للاعبين.

وشهدت حصيلة المنتخب الوطني تنوعاً لافتاً في مختلف الألعاب، إذ تصدرت ألعاب القوى قائمة الإنجازات برصيد تسع ميداليات ذهبية، و12 فضية، و16 برونزية، مؤكدة مكانتها كأحد أبرز مصادر التفوق الإماراتي في البطولة، كما حقق منتخب الدراجات الهوائية واليدوية حضوراً قوياً بحصده أربع ذهبيات، وخمس فضيات، ومثلها برونزيات.