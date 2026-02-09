«النقطة 10» ومصالحة الجمهور هدفا الشارقة من لقاء الدحيل

يخوض الشارقة، في الثامنة من مساء اليوم، مواجهة صعبة أمام الدحيل القطري على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، علماً بأن آخر مواجهة رسمية جمعت الفريقين كانت في 18 سبتمبر 2020، وانتهت بفوز «الملك» 4-2، فيما كان الدحيل قد فاز 2-1 في مباراة الذهاب ضمن البطولة ذاتها.

ويواجه الشارقة ومدربه البرتغالي، خوسيه مورايس، اختباراً جديداً، عقب الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق أمام شباب الأهلي 1-4، في الجولة الـ15 من دوري المحترفين.

ويأمل الشارقة، الذي يحتل المركز الثامن حتى نهاية الجولة السادسة في ترتيب مجموعة غرب آسيا برصيد سبع نقاط، تحقيق الفوز في هذه المباراة ورفع رصيده إلى 10 نقاط، وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، إلى جانب مصالحة جمهوره الغاضب من الخسارة الثقيلة الأخيرة أمام شباب الأهلي.

وكان الشارقة قد خسر في الجولة السادسة أمام الهلال السعودي بهدف دون رد، فيما خسر الدحيل القطري في الجولة ذاتها أمام تراكتور الإيراني 1-2.

ويراهن الشارقة على نخبة من اللاعبين في صفوفه، وقد سعى الجهاز الفني للفريق، بقيادة خوسيه مورايس، خلال التدريبات الأخيرة التي سبقت هذا اللقاء، إلى معالجة الأخطاء التي تسببت في الهزيمة الكبيرة أمام شباب الأهلي وبقائه في ترتيب متأخر بالمركز التاسع برصيد 17 نقطة مع نهاية الجولة الـ15 لدوري المحترفين.

وفي المقابل، يسعى الدحيل، الذي يحتل المركز السابع برصيد سبع نقاط أيضاً، إلى تحقيق الفوز وتعزيز آماله في حجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

ويحتل الدحيل، الذي يقوده المدرب الجزائري جمال بلماضي، ويضم في صفوفه نخبة من اللاعبين المميزين، المركز الثامن برصيد 20 نقطة في الدوري القطري، وقد خسر مباراته الأخيرة ضمن الجولة الـ15 أمام أم صلال بهدفين مقابل هدف.