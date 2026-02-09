منتخب الجودو يحصد ذهبية باريس «غراند سلام»

أحرز لاعب المنتخب الوطني للجودو، محمد يزبيك، ذهبية وزن تحت 73 كغم، في افتتاح منافسات بطولة باريس «غراند سلام»، أول من أمس، بقاعة «أكور أرينا بيرسي» في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة 488 لاعباً ولاعبة.

وتخطى يزبيك في منافسات الدور التمهيدي الأوكراني خالدوف سعيد، والبريطاني إيراكلي جوجينا، كما فاز في ربع النهائي على بطل مولدوفا عثمانوف عادل، المتوج ببرونزية أولمبياد باريس 2024، وفي نصف النهائي على الفرنسي بوليمتافس ديان، وصولاً إلى النهائي والتفوق الكبير على الإيطالي مانويل لومباردو.