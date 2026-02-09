العصيمي: «الذكاء الاصطناعي» يظهر للمرة الأولى في بطولات فزاع الدولية

تشهد النسخة الـ17 في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى «الجائزة الكبرى - دبي 2026»، التي تنطلق غداً، استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى، في بطولات أصحاب الهمم، في تحليل نتائج المسابقات المختلفة، ومشاركة الروبوتات في استقبال ضيوف الحدث، في قرية الفعاليات المجتمعية والتراثية.

وقال مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي، في تصريحات صحافية: «الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي برؤية استشرافية ومبادرات مختلفة، تعزز قدراتها التكنولوجية والتحول الرقمي عبر القطاعات كافة».

وأشار العصيمي إلى أن «استخدام الذكاء الاصطناعي في رياضة أصحاب الهمم، لا سيما بطولات فزاع الدولية للمرة الأولى، يمثل خطوة مهمة في الخطط والمبادرات، وحيزاً كبيراً في تطوير الأدوات الرياضية المستخدمة وصولاً إلى الهدف المنشود».

وأوضح: «الذكاء الاصطناعي سينال حيزاً كبيراً خصوصاً في ما يتعلق بالتصنيف الطبي في مسابقات الألعاب البارالمبية، من أجل تطبيق العدالة بين جميع المشاركين، خصوصاً أن التصنيف يحدد الفئة الصحيحة التي سيتنافس فيها الرياضي مع أقرانه من أصحاب الهمم».

وشدد العصيمي على أهمية توظيف التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في خدمة أصحاب الهمم والرياضات البارالمبية، عبر توفير أفضل الابتكارات والتقنيات، بالتعاون مع المختصين في هذا المجال، لتسهيل حياتهم وتمكينهم بصورة أفضل.