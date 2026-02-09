الوحدة يطلب البقاء بين الأربعة الأوائل في «النخبة»

يخوض الوحدة مباراة مهمة عندما يلتقي الأهلي السعودي في الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، الساعة 17:45، على استاد آل نهيان في أبوظبي، إذ يسعى «العنابي» إلى البقاء في المراكز الأربعة الأولى.

ويأمل الوحدة استعادة ذاكرة الانتصارات بعدما تراجعت نتائجه بشكل لافت في الفترة الماضية، إذ ودّع ربع نهائي كأس رئيس الدولة عقب خسارته أمام يونايتد 2-4، فيما تعادل على ملعبه أمام البطائح الأسبوع الماضي في الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين.

وفي الوقت نفسه خسر «العنابي» مباراته في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الغرافة بهدف دون رد، ليتراجع إلى المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، متساوياً مع منافسه الأهلي السعودي، الذي يتفوق بفارق الأهداف، ويحتل المركز الثالث، في حين يتصدر الهلال السعودي الترتيب برصيد 18 نقطة، ويأتي تراكتور سازي الإيراني في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

ورغم حسم الوحدة تأهله إلى دور الـ16 من البطولة القارية بقيادة نجمه الصربي دوشان تاديتش والمهاجم السوري عمر خريبين، فإن أهمية مواجهته أمام الأهلي تبرز في تحديد المواجهات المحتملة في دور ثمن النهائي، إذ سيحصل «العنابي» على أفضلية خوض لقاء الإياب على ملعبه في حال احتلاله أحد المراكز الأربعة الأولى، بينما تبقى الاحتمالات مفتوحة بشأن هوية الفريق الذي سيواجهه من بين أندية شباب الأهلي، والاتحاد السعودي، والدحيل القطري، والشارقة، والغرافة والسد القطريين.

في المقابل، قد تعقّد خسارة الوحدة موقفه وتجعله مهدداً بالتراجع إلى المركز الخامس، إذ يلتقي في الجولة الختامية لمرحلة الدوري خارج ملعبه مع الهلال السعودي، ما يضع الفريق أمام ضرورة تحقيق الفوز لتفادي مواجهة أحد الأندية التي ستحتل المراكز الأربعة الأولى، وخوض لقاء الإياب خارج أرضه.

من جهته، يعيش الأهلي السعودي «حامل اللقب» أفضل فتراته في الموسم الحالي، بعدما حقق الفوز في تسع مباريات من أصل 10 مباريات خاضها منذ خسارته أمام الفتح في الدوري بهدفين مقابل هدف، في 26 ديسمبر الماضي، إذ فاز بعدها على أندية الفيحاء، والنصر، والأخدود، والتعاون، والخلود، والخليج، ونيوم، والاتفاق، وتعادل مع الهلال، قبل أن يفوز الخميس الماضي على الحزم.