الأميركي جارود يدعم «سلة الشارقة» في كأس الاتحاد

كشف مدرب فريق الشارقة لكرة السلة، عبدالحميد إبراهيم، عن انضمام اللاعب الأميركي، جارود جويز، إلى قائمة «الملك»، دعماً للفريق في المرحلة المقبلة، ابتداءً من مواجهة شباب الأهلي، السبت المقبل، في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد المفتوحة.

وقال عبدالحميد لـ«الإمارات اليوم»: «إن اللاعب الأميركي جارود، يتمتع بخبرة احترافية شملت العديد من الدوريات الأوروبية والآسيوية، وسبق له تمثيل منتخب بلغاريا ضمن خانة اللاعب المجنّس»، مشيراً إلى أنه سينضم إلى قائمة الفريق بدلاً من مواطنه مارفيل بيغ بي، الذي انتقل للاحتراف في الدوري اللبناني.

وأضاف: «ينضم جارود إلى قائمة الفريق إلى جانب الدولي البريطاني كافيل ويليامز، والمحترف الأميركي السابق في دوري كرة السلة الأميركي جلين روبنسون، ونتطلع إلى وصول المحترف الجديد إلى الجاهزية المطلوبة، بعدما وصل أمس، لدعم مسيرة الفريق في الأدوار النهائية من مسابقتي الكأس والدوري».

وعن استعدادات الفريق للمواجهة المرتقبة أمام شباب الأهلي، الجمعة المقبلة، قال عبدالحميد إبراهيم: «يعاني الفريق غياب اللاعب محمود وسيم بداعي الإصابة، وعلينا الحفاظ على تركيزنا في مباراة تقام في ملعبنا، خصوصاً أن المواجهة ستكون صعبة أمام شباب الأهلي الأكثر جاهزية، والذي يستند إلى الخبرات الكبيرة التي اكتسبها لاعبوه هذا الموسم في دوري (سوبر غرب آسيا) ضمن تصفيات المنطقة الخليجية، وظهرت بوضوح في مباراتهم الأخيرة أمام العربي القطري، الأسبوع الماضي، في ظل تألق الدولي عمر العامري في الرميات الثلاثية، إلى جانب صانع ألعاب الفريق الأميركي ديشوندري واشنطن، الذي يُعد أحد أفضل اللاعبين في المنطقة».

واختتم: «نتطلع إلى فترة التوقف التي تعقب انتهاء منافسات الكأس لإعادة ترتيب الأوراق، ورفع مستوى الانسجام والجاهزية، قبل الدخول في المراحل النهائية من بطولة الدوري، التي نسعى خلالها للدفاع عن لقب الموسم الماضي».

النصر يكمل عقد «مربع الذهب»

أكمل فريق النصر عقد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد المفتوحة لكرة السلة، بفوزه على ضيفه الجزيرة (91-70)، أول من أمس، في ختام الدور ربع النهائي.

وضرب النصر موعداً، الجمعة المقبلة، مع الوصل في افتتاح مواجهات المربع الذهبي، على أن تتبع في اليوم التالي مباراة الشارقة وشباب الأهلي، وذلك بعدما حجزت الفرق الثلاثة مقاعدها، مساء الجمعة الماضية، عقب فوز «الفرسان» على الظفرة (100-72)، و«الملك» على الوحدة (95-79)، و«الإمبراطور» على البطائح (81-74).