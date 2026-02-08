مورايس عن مباراة الشارقة والدحيل «الآسيوية»: مواجهة ذات جودة فنية عالية

وصف مدرب الشارقة البرتغالي، خوسيه مورايس، المباراة المرتقبة لفريقه غداً الاثنين أمام مضيفه الدحيل القطري (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات)، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للأندية «النخبة»، بأنها لن تكون سهلة على الفريقين، في ظل امتلاكهما فرصا متساوية للتأهل إلى الدور المقبل، بحكم تساويهما في عدد النقاط برصيد سبع نقاط لكل منهما.

وأشار مورايس إلى أن الدحيل فريق يتمتع بجودة فنية عالية ويضم لاعبين مميزين، مؤكداً في الوقت ذاته أمله في أن يكون الشارقة قد أعد نفسه بأفضل صورة ممكنة لخوض اللقاء، معتبراً أن المواجهة تمثل تحديا جيدا ومثيرا للاهتمام.

وأضاف مورايس خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، الذي عُقد اليوم الأحد في الدوحة: «بالنسبة لنا، فهي مباراة في دوري أبطال آسيا للأندية، وتُعد مواجهة ذات جودة عالية. والحقيقة أننا نملك العدد نفسه من النقاط التي يملكها الفريق المنافس، وهو ما يجعل الأمر مثيرا للاهتمام، إذ يعني أن كلا الفريقين يمتلكان الفرص ذاتها للتأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة، لكنها في النهاية مباراة لم تُلعب بعد».