بورغيني بطلة طواف الإمارات للسيدات للمرة الثالثة

توجت الإيطالية إليسا لونغو بورغيني قائدة (فريق الإمارات ايه دي كيو) بلقب النسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات 2026 برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، السباق العالمي والوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية والذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي.

وأسدل الستار، بنجاح على فعاليات النسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات 2026، الذي أقيم عبر 4 مراحل، بإجمالي مسافة 533 كم، بمشاركة 120 متسابقة من 20 فريقاً عالمياً من نخبة الفرق المحترفة على مستوى العالم.

وحققت بورغيني انتصاراً كبيراً ومستحقاً في مرحلة مدن الرابعة والختامية (الجبلية) التي انطلقت اليوم من استاد هزاع بن زايد، مروراً بأبرز معالم منطقة العين، ووصولاً إلى قمة جبل حفيت، بفوزها الثالث بعد نسختي 2023 – 2025، حيث تمكنت الإيطالية من قطع مسافة 156 كم في المرحلة الأخيرة بزمن وقدره 4 ساعات و13 ثانية و4 ثواني.

وأنهت الإيطالية مراحل الطواف الأربع في صدارة الترتيب العام بإجمالي زمن قدره 13 ساعة، و6 دقائق، و32 ثانية، لتحصد في النهاية القميص الأحمر برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، متقدمة بفارق 16 ثانية عن مواطنتها ترينكا كولنيل مونيكا نجمة فريق ليف العلا جايكو، وعن الهولندية دي فريس فيمكه نجمة فريق فيزما ليز أبايك بـ 17 ثانية التي جاءت في المركز الثالث بالترتيب العام.

واحتفظت الهولندية لورينيا ويبيس الفائزة بالمراحل الثلاثة الأولى من الطواف ونجمة فريق اس دي ووركس الهولندي بالقميص الأخضر برعاية مبادلة بعد أن تمكنت من جمع 60 نقطة خلال النسخة الرابعة من الطواف، فيما حصلت الإيطالية كيابوكو الينورا نجمة فريق بيكنيك بوستنل على القميص الأبيض برعاية برجيل القابضة بعد أن حققت اجمالي زمن في جميع المراحل قدره 13 ساعة و7 دقائق و57 ثانية، أما القميص الأسود برعاية الدار فذهب إلى سارا لوكون نجمة فريق توب غيرلز فاسا بورتولو متصدرة تصنيف السرعات المتوسطة.

وحقق فريق كانيون سرام زونداكريبتو الألماني لقب أفضل فريق في النسخة الرابعة بعد أن حقق متسابقاته اجمالي زمن وقدره 39 ساعة و27 دقيقة و24 ثانية.

وشهد انطلاقة المرحلة الختامية، سعادة منصور بو عصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، والدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وبدرية زاهد العلوي، رئيس قسم الموارد البشرية والخدمات الإدارية بنادي العين الرياضي الثقافي وشركاته.

وتوَّج الفائزات بالقمصان كلٌّ من: الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني الدكتور مغير خميس الخييلي، وممثل مديرية المرور والدوريات في منطقة العين المقدم أحمد عبدالله الشريفي، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني، ورئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية مطر سهيل اليبهوني، والأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، ومدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي طلال مصطفى الهاشمي، ورئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالإنابة الدكتورة ميرة سعيد الكعبي، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة كيزاد فاطمة محمد الحمادي، ورئيس الهوية التجاري في مبادلة ندى المدفع، والمدير التنفيذي الإقليمي في برجيل العين - برجيل القابضة د. عائشة المهري، ومدير التربية البدنية في أكاديمية العين البريطانية التابعة لمؤسسة الدار التعليمية زيدان ويليامز.

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني، أن الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي أسهم في ترسيخ المكتسبات الرياضية، وعزز من المكانة المتقدمة التي تحتلها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأعرب العواني عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات، والتي شهدت مشاركة نخبة من أبرز متسابقات الدراجات الهوائية المحترفات على مستوى العالم، مواصلةً حضورها المميز ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات، بوصفها السباق العالمي الوحيد للسيدات في منطقة الشرق الأوسط.

وهنأ العواني اليسا لونغو بورغيني قائدة فريق الإمارات ايه دي كيو بمناسبة فوزها بلقب النسخة الرابعة من الطواف، مشيدًا بالمستوى الفني العالي والتنافس القوي الذي غلب مراحل الطواف الأربع، مؤكداً أن هذه المستويات تعكس المكانة المتنامية للطواف كأحد أبرز السباقات العالمية المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي، وما حققه من مؤشرات وأرقام مميزة.

وقال العواني: "طواف الإمارات للسيدات شكّل نموذجاً ناجحاً في التنظيم والمستوى الفني، ونتطلع إلى مواصلة هذا الزخم من خلال تنظيم النسخة الثامنة من طواف الإمارات للرجال، بمشاركة نخبة من الدراجين العالميين، خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير الجاري".

كما ثمّن العواني جهود رعاة الحدث والشركاء الاستراتيجيين والداعمين والجهات الحكومية المعنية، مشيدًا بالدور الفاعل للمتطوعين من أبناء دولة الإمارات الذين أسهموا بجهودهم في إنجاح الحدث وإخراجه بالصورة المشرفة.

بدورها، قالت بورغيني الفائزة بالطواف للمرة الثالثة: "لهذا الفوز مذاق رائع بالتأكيد. كفريق كنا نرغب بشدة في الفوز هنا، وعلى الصعيد الشخصي، فإن صعود جبل حفيت يحمل مكانة خاصة في قلبي. فريقي قدّم لي أفضل دعم ممكن. جئنا إلى هنا ولسنا متأكدين تمامًا من مستواي البدني، حيث تعاملنا مع التحضيرات هذا الشتاء بنوع من الهدوء، ولهذا كان الفوز هذا العام أصعب قليلًا مقارنة بالعام الماضي. أنا سعيدة جدًا جدًا، وأشكر مدربي وكل من يقف خلفي. بدأت منافساتي بالهجوم، وأنا أحب التحدي، لذلك دخلت في أجواء السباق. حافظت على هدوئي حتى لاحظت أن المتسابقات بدأن بالشعور بالإرهاق. أحيي جميع المشاركات اللواتي صنعن سباقًا جميلًا في الصعود. شعرت بفرح كبير عند عبور خط النهاية".