بطولة "الإمارات والكويت إخوة للأبد" للشطرنج تنطلق الإثنين

أعلن نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، تفاصيل بطولة "الإمارات والكويت – إخوة للأبد" للشطرنج الكلاسيكي التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجاري بمقره في منطقة العين، بمشاركة نخبة من اللاعبين الدوليين يتنافسون للفوز بالمراكز الأولى، بنظام 7 جولات.

وأشارالنادي في بيان له إلى تشكيل العديد من اللجان الفنية والتنظيمية للحدث، واعتماد القوائم النهائية المشاركة بعد اكتمال إجراءات التسجيل للاعبين واللاعبات.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للنادي هشام الطاهر في تصريحات صحافية: "إن تنظيم هذه البطولة يأتي تجسيداً لعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين شعبي الإمارات والكويت".

وأضاف: "البطولة تحمل رسالة محبة وتواصل من خلال الرياضة الذهنية، التي تُعد جسراً للتقارب الثقافي والإنساني بين الشعوب، اذ يحرص نادي العين على تنظيم مثل هذا النوع من البطولات لتعزيز القيم الرياضية والإنسانية بين ممارسي لعبة الشطرنج".

وأضاف: "بطولة (أخوة للأبد) تمثل إضافة مهمة إلى أجندة النادي السنوية، وتسهم في إتاحة الفرصة للاعبين لاكتساب الخبرات ورفع جاهزيتهم الفنية من خلال الاحتكاك بمستويات متنوعة، كما أن البطولة تحظى باهتمام تنظيمي وفني كبير، سواء من حيث التحكيم أو الجوانب اللوجستية، بما يضمن خروجها بصورة تليق بمكانة النادي وبالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين".