ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات إلى نصف نهائي كأس دبي الذهبية للبولو

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات إلى التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2026، بعد فوزه على فريق الحبتور بنتيجة 9-7.

تشهد البطولة مشاركة 6 فرق، وتستمر منافساتها حتى 14 فبراير الجاري على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمعدل هانديكاب يبلغ 20 جولة.

وفي المباراة الثانية التي أُقيمت ضمن ختام الدور التمهيدي، نجح فريق بنجاش في التأهل إلى الدور نصف النهائي عقب فوزه على فريق جهانجيري بنتيجة 10-8.

ووفقاً لقرعة البطولة، تُقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، حيث يلتقي فريق الإمارات، صاحب المركز الثاني، فريق بنجاش صاحب المركز الثالث، فيما يواجه فريق ذئاب دبي، متصدر الترتيب، فريق جهانجيري الذي حل رابعاً عقب نهاية الدور التمهيدي.

كانت اللجنة المنظمة قد لجأت إلى الاحتكام لضربات الجزاء لحسم التأهل بين فرق الحبتور وغنتوت وجهانجيري، بعد تساويها في النقاط ليحسم فريق جهانجيري بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يخوض فريقا الحبتور وغنتوت، صاحبا المركزين الخامس والسادس، مباراة كأس الترضية يوم السبت المقبل، في اللقاء الذي يسبق المباراة النهائية.