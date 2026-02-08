البطائح يعزز صفوفه بـ3 صفقات جديدة ويوافق على رحيل أناتولي

أعلن نادي البطائح عن إبرام تعاقدات جديدة، ضمن خطة دعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد النادي في بيان رسمي اليوم الأحد تعاقده مع الظهير الأيمن سعيد سليمان قادماً من نادي شباب الأهلي، في صفقة تهدف إلى الاستفادة من خبرات اللاعب وإمكاناته الفنية، إلى جانب ضم الثنائي الحسن صالح والسويدي هارون محمد، قادمين من نادي الشارقة، بالإضافة إلى المهاجم الفرنسي سيكوليغا قادماً من نادي كلباء، وذلك في إطار استراتيجية النادي الرامية إلى استقطاب عناصر قادرة على إضافة الجودة والعمق إلى صفوف الفريق، وتوفير حلول فنية متنوعة للجهاز الفني خلال المنافسات المحلية.

وفي سياق متصل، وافق نادي البطائح على انتقال مهاجمه الكاميروني أناتولي بيرتراند إلى صفوف نادي الاتحاد الليبي، موجهاً له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق، ومتمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته الاحترافية المقبلة.

وجاءت هذه التغيرات في صفوف البطائح بعد دراسة فنية دقيقة لاحتياجات الفريق، وبالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني، نظرا لما تتضمنه المرحلة المقبلة من متطلبات لتحسين النتائج وتقديم مستويات تليق باسم النادي وطموحات جماهيره.