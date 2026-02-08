عثمان نورمحمدوف يحتفظ بلقب بطولة رابطة المقاتلين المحترفين "الطريق إلى دبي"

تُوِّج المقاتل الروسي عثمان نورمحمدوف بلقب الوزن الخفيف في النسخة الثالثة من بطولة رابطة المقاتلين المحترفين، "الطريق إلى دبي" إثر فوزه على البريطاني ألفي ديفيس بالإخضاع في الجولة الثالثة، خلال النزال الرئيس للبطولة التي استضافتها دبي مساء أمس السبت في صالة "كوكاكولا أرينا".

أقيمت البطولة بالتعاون بين رابطة المقاتلين المحترفين، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في إطار دعم مكانة الإمارة وجهة عالمية لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية الدولية.

ورفع نورمحمدوف، البالغ من العمر 27 عاماً، رصيده الاحترافي الخالي من الهزائم إلى 22 انتصاراً، محققاً خامس دفاع ناجح عن لقب الوزن الخفيف، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة عالمياً.

وأعرب نورمحمدوف عن سعادته بالفوز، مؤكداً أن الخطة كانت واضحة منذ البداية، وقال: «حققت الفوز كما خططت له، جعلته يبذل جهداً كبيراً، ومع مرور الوقت كانت النتيجة محسومة»، ووجه شكره لوالده ومدربيه على الدعم المتواصل.

وفي النزال الرئيس المشترك، تُوِّج الروسي رمضان كوراماغوميدوف بلقب وزن الوسط بعد فوزه بقرار إجماع الحكام على مواطنه شامل موساييف.

وشهدت البطولة عدداً من النزالات الأخرى، حيث فاز الفرنسي عبدول عبدوراغيموف على الكندي كيندلي سانت لويس، وتغلب الروسي سلامات إسبولايف على البيروفي خيسوس بينيدو بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى، فيما فاز الإيراني بويا رحماني على الأمريكي كارل ويليامز بالإخضاع في الجولة الثانية.

وفي منافسات السيدات، فازت الهولندية دينيس كيلهولتز على البرازيلية أنطونيا سيلفانيدي بقرار إجماع الحكام، فيما تمكن البريطاني لوك تراينر من إخضاع الأسترالي روب ويلكنسون في الجولة الأولى.

وفاز الروسي حبيب نابييف على المصري أحمد سامي بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية، فيما تغلب البرازيلي جوني غريغوري على البريطاني حيدر خان بالإخضاع في الجولة الأولى.