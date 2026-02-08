البرتغالي روي فيتوريا مدرباً للوصل

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم، اليوم الأحد، عن تعاقدها مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا ليقود الفريق الأول، بدلاً من التركي ميرال مسعود.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أنها تعاقد مع المدرب البالغ من العمر 55 عاماً دون الكشف عن تفاصيل أو مدة التعاقد، إذ قالت: "مرحبا روي فيتوريا".

وكان "الإمبراطور" قد بدأ الموسم مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو، قبل أن تقرر الشركة إقالته من منصبه وتعيين ميرال مسعود بشكل مؤقت.

وسيبدأ المدرب البرتغالي مشواره مع الوصل بقيادة الفريق في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2 أمام الزوراء العراقي.

ويُعد روي فيتوريا من أبرز المدربين البرتغاليين في العقد الأخير، ويتميز بخبرة طويلة على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، حيث بدأ مسيرته التدريبية بعد اعتزاله اللعب، وكان له حضور بارز مع نادي بنفيكا البرتغالي بين 2015 و2020، حيث قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري البرتغالي ثلاث مرات متتالية، إضافة إلى كأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالي، كما نجح في قيادة الفريق إلى أدوار متقدمة في دوري أبطال أوروبا وحقق نتائج مميزة أمام كبار الأندية الأوروبية.

وعلى صعيد المنتخبات الوطنية، تولى فيتوريا تدريب منتخب مصر، حيث عمل على إعادة الانضباط التكتيكي وتعزيز الجوانب الدفاعية والهجومية للمنتخب، كما نجح في تحسين الأداء العام للفريق على المستوى القاري، وقاد المنتخب في تصفيات كأس العالم وبطولات إفريقيا بنجاح نسبي.

كما تولى تدريب منتخب السعودية لفترة محدودة، حيث عمل على إعادة بناء خطوط الفريق، وتحسين الانسجام بين اللاعبين، مع التركيز على تطوير اللاعبين الشباب وإعدادهم للمنافسات الكبرى، مما أعاد الثقة في قدرات المنتخب على المنافسة في البطولات القارية والدولية، بالإضافة إلى ذلك، له تجربة مميزة في الأندية بشكل عام، حيث تميز في إدارة الفرق الكبيرة تحت الضغط، ونجح في تحقيق الاستقرار الفني، وتطوير اللاعبين، وتطبيق أسلوب لعب جماعي متوازن، ما يجعله خيارًا مناسبًا لتولي قيادة الوحدة خلال الفترة المقبلة والاستفادة من خبراته الدولية والمحلية.