إنجاز إماراتي بالدراجات.. حميد محراب بطل آسيا وموزة المنصوري «وصيفة»

تقلّد دراج منتخب الإمارات للدراجات الهوائية حميد محراب الميدالية الذهبية بعد فوزه بالمركز الأول في سباق ضد الساعة لفئة الماسترز، اليوم الأحد، ضمن منافسات البطولة الآسيوية للدراجات المقامة في القصيم، بمشاركة كبيرة من نخبة الدراجين في القارة.

وسجّل محراب حضوراً لافتاً في السباق بعد أداء قوي وحاسم مكّنه من اعتلاء منصة التتويج، ليضيف إنجازاً جديداً لمسيرة الدراجة الإماراتية على المستوى القاري.

وحققت البطلة الإماراتية موزة سالم المنصوري المركز الثاني في سباق ضد الساعة لفئة الماسترز، لتحصد فضية آسيا وتُتوَّج بلقب وصيفة القارة بعد أداء مميز في المسار المخصص للسباق.

وتشارك الإمارات في البطولة ببعثة تضم نخبة من الدراجين في فئات النخبة وتحت 23 سنة والشباب والماسترز، وسط تطلعات لمواصلة حصد النتائج الإيجابية وتأكيد حضور الدراجة الإماراتية في كبرى المحافل القارية.

وتشكل هذه النتائج بداية قوية لمشاركات المنتخب في البطولة، وتعزز الطموحات بمزيد من الإنجازات خلال الأيام المقبلة من المنافسات.