فواز عوانة: دفعنا ثمن التفكير في الماضي أمام دبا

أكد قائد فريق بني ياس، فواز عوانة، أن فريقه دفع ثمن غياب التوفيق والتفكير في الماضي، ما أسهم في الخسارة أمام دبا بنتيجة 1-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد دبا، ضمن الجولة 15 من دوري المحترفين لكرة القدم، وهي الخسارة التي تسببت في تراجع «السماوي» إلى المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما تقدم «النواخذة» إلى المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

وقال عوانة في تصريحات صحافية عقب نهاية اللقاء: «حصلنا على العديد من الفرص، وكان بالإمكان استغلالها بصورة أفضل، لكن التوفيق لم يحالفنا. يجب أن ننسى ما حدث في هذه المباراة، وأن نُركّز على القادم، لأن التفكير في الماضي قد يُسبب لنا الإحباط».