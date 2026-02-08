أزارو: لم نتعاون هجومياً أمام كلباء

أبدى مهاجم فريق عجمان، المغربي وليد أزارو، عدم رضاه عن الأداء الهجومي لفريقه، رغم تحقيق الفوز على كلباء بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد كلباء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم، بحضور أقل من 700 متفرج.

وقال أزارو في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة: «حصلنا على العديد من الفرص، لكننا افتقدنا التعاون في ما بيننا في بعض الهجمات، وكنا متقدمين بهدف واحد فقط، وهي نتيجة خطرة، وعلينا أن نتعلم من الدرس الذي تلقيناه في مباراة الظفرة، حين تقدمنا ثم استقبلنا هدف التعادل في الوقت بدل الضائع».

وأضاف: «لا يهم من يسجل الأهداف، الأهم أن يحقق الفريق الفوز، فنحن نعمل بروح جماعية من أجل مصلحة عجمان، وهذا هو الأساس بالنسبة لنا».

ومنح هذا الانتصار عجمان دفعة قوية على سلم الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة وتقدم إلى المركز الثامن، فيما تراجع كلباء إلى المركز الحادي عشر بعد أن تجمد رصيده عند 16 نقطة.