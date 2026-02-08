ميرال: الوصل يحتاج العودة سريعاً إلى المسار الصحيح

أكد مدرب فريق الوصل، السويدي مسعود ميرال، أن المنافسة في الدوري هذا الموسم أصبحت أكثر صعوبة وتعقيداً وشراسة، وتتطلب تركيزاً ذهنياً كبيراً، مشيراً إلى أنه «من الصعب رؤية فريق مثل شباب الأهلي يخسر أربع مباريات»، وهو ما يعكس قوة البطولة وضرورة الحفاظ على أعلى درجات التركيز. وأضاف أن الوصل يحتاج إلى العودة سريعاً إلى المسار الصحيح قبل خوض استحقاقه القاري المهم في دوري أبطال آسيا 2.

ويستعد الوصل لمواجهة الزوراء العراقي يوم بعد غدٍ في العراق، ضمن ذهاب دور الـ16 من البطولة الآسيوية، وهي مواجهة وصفها ميرال بأنها من أصعب الاختبارات التي تنتظر الفريق هذا الموسم، ما يتطلب جاهزية ذهنية وبدنية عالية.

وقال ميرال لـ«الإمارات اليوم»: «نحن دائماً نلعب من أجل الفوز، ولذلك شعرنا في مباراة النصر التي انتهت بالتعادل 1-1 بأننا خسرنا نقطتين. الأداء كان جيداً على مدار الوقت، وأعتقد أننا سنحصل على نقاط أكثر في المباريات القادمة، لكن يجب أن نعود للطريق الصحيح».

وأضاف: «لدينا قاعدة في الفريق: إذا فزت أو تعادلت أو خسرت، من حقك أن تكون سعيداً أو حزيناً لمدة 24 ساعة فقط، وبعدها يجب أن ننهض ونفكر في المباراة التالية. نحن محترفون ولابد من ردّة فعل قوية».

وتابع المدرب السويدي: «بالنسبة لي، لا يهم من نواجه، لدينا أسلوب لعب قادر على منحنا الفوز دائماً، لكن إذا نظرت لآخر 10 مباريات، فستجد أننا فقدنا نقاطاً غير معتادة من الوصل، وعلينا إيجاد الطريقة لاستعادة الانتصارات سريعاً».

وعلّق ميرال على مستوى المنافسة قائلاً: «الدوري هذا الموسم يتطلب تركيزاً ذهنياً كبيراً، وأعتقد أنه من الصعب أن ترى فريق شباب الأهلي يخسر أربع مباريات، وهذا يوضح أن أي تراجع بسيط قد يكلّفك الكثير».

واختتم حديثه، بالتأكيد على أن تركيز الوصل الآن منصب بالكامل على البطولة القارية: «الآن يجب أن نركز على دوري أبطال آسيا 2، فمواجهة الزوراء لن تكون سهلة، وعلينا أن نكون في أفضل حالاتنا لنخرج بنتيجة إيجابية».